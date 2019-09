Víctor Arce, vencedor absoluto del provincial de ajedrez Momento de las partidas disputadas en Cerezo de Arriba. / El Norte El maestro internacional Juan Reyes fue el ganador de la última prueba celebrada en Cerezo de Arriba EL NORTE Segovia Miércoles, 18 septiembre 2019, 17:59

El pasado domingo se celebró en Cerezo de Arriba la decimoctava edición de su torneo de ajedrez, prueba que desde hace tres años forma parte además del trofeo provincial de ajedrez de Segovia y que acogió a 52 participantes, que disfrutaron de la jornada ajedrecística con mucho entusiasmo para subir puestos en la clasificación general. Ha sido el último torneo puntuable del trofeo provincial de este año, llegando jugadores de gran nivel que deleitaron a los presentes con sus excelentes partidas.

El campeón de esta última jornada fue el maestro internacional FIDE Juan Reyes, que solo cedió un empate en las seis partidas, y consiguió una ventaja de medio punto sobre los tres siguientes clasificados: Sebastián Reyes, Iván Alonso y Antonio Guardiola que empataron con cinco puntos. Víctor Arce, quinto en este torneo y que logró unas meritorias tablas contra Juan Reyes, se proclamó vencedor en la general, quedando Iván Alonso a un solo punto.

El torneo comenzó a las diez de la mañana en un día muy lluvioso, por lo que todas las partidas se jugaron dentro del Ayuntamiento y el público que llegaba pudo disfrutar de las partidas de los más de cincuenta jugadores en liza hasta las dos de la tarde.

En la categoría local, el vencedor fue Bernardino Tanarro, quedando José María Rodríguez en segunda posición. En la categoría sub 14 resultó ganador Daniel Gómez Alonso, seguido de Sergio González Guijas. En sub 18, el vencedor fue el segoviano Alberto Bernardo, seguido de Álex Abad Suárez; en sub 12 el primero fue David Herranz Suárez y el segundo Daniel García Barriomirón, mientras que en categoría sub 10 el primero fue Raúl Díaz Tarrillo seguido de Xian Carbia Velasco. En sub 8 el primero fue Nicolás Gómez Alonso y a continuación, Laura Escobar Mayo. Además, en categoría de veteranos el vencedor fue Juan Vicente Aceña y el segundo puesto se lo llevó José Miguel de las Heras Serrano. El primer segoviano del torneo fue Juan Antonio Rubio Barrio.

Este campeonato, puesto en marcha por la asociación ARCA de Cerezo de Arriba en 2001, lleva ya 18 ediciones consecutivas, y se consolida como uno de los torneos de más nivel en la provincia. En los últimos años, la afluencia de jugadores ha aumentado de forma espectacular gracias a la inclusión en el Trofeo Provincial de esta localidad segoviana, torneo que cada año cuenta con la colaboración de la Diputación de Segovia, la Fundación Caja Rural, la Delegación Segoviana de Ajedrez, la Asociación ARCA y establecimientos de la localidad como el bar La Piscina, bar la Rebotica, bar Enrique, bar Pico Lobo y Carnicería Pedro, que son los encargados de colaborar en la organización y en la invitación a un almuerzo a los jugadores al terminar el torneo, junto con La Venta Tabanera y Bodegas Briego, que se encargaron de donar embutidos y vino de la comarca para los premiados.

La entrega de premios contó con la presencia del alcalde de la localidad, Juan Antonio Gómez Manzanares, y seguidamente los jugadores y seguidores disfrutaron de un rato para comer algo, charlar sobre el desarrollo de las partidas y comentar noticias y otros aspectos relacionados con el ajedrez.