Víctor Arce pasa a liderar el Trofeo Provincial de Ajedrez
La victoria y la ausencia de Iván Alonso en Trescasas dejan al joven jugador con opciones de conseguir el título en la última jornada

Cuando todo hacía presagiar que el VI Trofeo Provincial de Ajedrez tendría como vencedor al vizcaíno Iván Alonso, quien se ha mostrado muy regular a lo largo de todo el campeonato, la penúltima jornada deparó una circunstancia que deja al joven arandino sub 18, Víctor Arce, con el mayor número de opciones de lograr el trofeo de vencedor el próximo 15 de septiembre en Cerezo de Abajo.

El joven burgalés es una de las mejores noticias de los últimos años de este campeonato organizado por la Diputación de Segovia y, verano tras verano, ha ido mejorando en los distintos aspectos del juego, figurando siempre, en las últimas ediciones, entre los mejores clasificados pese a su juventud. Así, en Trescasas, y ante la ausencia de Iván Alonso, Víctor Arce demostraba su constancia con el tablero y sumaba seis puntos que, además de proclamarle ganador en el municipio, le dejaban como líder de la clasificación general a falta de una única jornada por disputar.

Aunque el número de participantes en Trescasas fue menor que en otras localidades, contabilizándose hasta 48 ajedrecistas de todas las edades y varias procedencias, esto no empañó el buen ambiente de la jornada, que además reunió a todos los inscritos en torno a una parrillada, una vez acabados los nervios y la concentración.

Entre los premiados, además de Víctor Arce, estuvieron el segoviano y también sub 18, Alberto Bernardo y el vallisoletano Víctor Manuel Cernuda, segundo y tercero en la clasificación. Además, el jugador de Cantimpalos Luis Manso, también sub 18, fue cuarto, empatado a 5 puntos con los dos anteriores y el jugador Hugo Lafora, decimoséptimo, fue nombrado mejor local. Por último, los campeones entre los más pequeños fueron Miguel Reyes (sub 8), Xián Carbia (sub 10), Pol Sanabria (sub 12) y Mario Rodríguez (sub 14).

Tras una semana de descanso, el próximo 15 de septiembre se vivirá en Cerezo de Abajo una ajustada final llena de emociones en la que parten favoritos, por el siguiente orden: Víctor Arce, con 45,5 puntos en total, Víctor Manuel Cernuda, con 45, e Iván Alonso, con 44.