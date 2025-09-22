El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Las integrantes de las Vallkirias, en el embalse Pontillón De Castro (Verducido).
Piragüismo / Barco Dragón

Las Vallkirias Pisuerga despiden temporada con un nuevo título de campeonas de la Liga Nacional

Regresan de Verducido con un oro, un bronce y un cuarto puesto de sus tres embarcaciones participantes

El Norte

El Norte

Valladolid

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:20

Extraordinaria actuación la que le sirvió a las Vallkirias para cerrar temporada. El club vallisoletano disputó el Campeonato de España de Barco Dragón sobre la distancia de 500 metros en el embalse de Pontillón de Castro, en Verducido, donde se subió hasta dos veces al podio.

En esta última cita del calendario nacional, las Vallkirias del Pisuerga participaron con tres tripulaciones en la categoría BCP, logrando unos resultados sobresalientes: un primer puesto, un tercer puesto y un cuarto puesto. Con este balance y tras imponerse en todas las pruebas nacionales disputadas a lo largo del año, el equipo se proclama campeón de la Liga Nacional de Barco Dragón BCP/ACP.

Además, dentro de la Liga Nacional Iberdrola, las Vallkirias también compitieron en las categorías senior y veteranas, consolidando su presencia en el panorama nacional.

Especial mención merece la tercera tripulación del equipo, que afrontaba su primera temporada de competición y ha demostrado un enorme potencial, sumándose al gran éxito colectivo del club.

Con este campeonato, las Vallkirias Pisuerga cierran una temporada histórica, marcada por la constancia, el trabajo en equipo y el espíritu competitivo que las ha llevado a lo más alto del barco dragón nacional.

