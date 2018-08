Europeo de atletismo El vallisoletano Sergio Juárez, eliminado en los 200 metros Sergio Juarez durante la serie que disputó. / A. P. El medinense asume que apretó el ritmo «un poco tarde» y acabó último en su serie con un tiempo de 21.33 ALBERTO POZAS Miércoles, 8 agosto 2018, 12:00

Bautismo de fuego para Sergio Juárez en el estadio olímpico de Berlín. El vallisoletano ha terminado último de su serie clasificatoria con una marca de 21.33 segundos, alejado de sus mejores registros de este año y lamentando haber pecado de inexperiencia. «Salí conservando en la curva para guardar fuerzas, apreté un poco tarde y no me dio tiempo a remontar demasiado», explicaba en zona mixta.

Sin apenas viento, por la calle seis y con la referencia del griego Tsákonas – un habitual de las grandes finales europeas – el discípulo de Sergio San José vio cómo sus rivales se escapaban para llegar a meta a casi medio segundo de los 20.90 que le dieron el título de campeón nacional sub23 en Soria hace justo un mes. «Tendría que aprender a correr mejor los primeros cincuenta metros, empujar para no gastar tanta energía», reconocía el atleta del C.A Valladolid.

El campeonato de Europa no ha terminado para Juárez: todavía está por ver si formará parte del cuarteto español del relevo de 4x100 metros que entrará en acción el domingo a las siete y media de la tarde. «Ahora haremos entrenamientos y ahí se decidirán las postas, somos siete y compiten cuatro», explica, reconociendo que «es complicado pero hay que sacar lo mejor».

Recién llegado a la élite nacional de la velocidad, el sprinter vallisoletano vino a Berlín a aprender, pero también a enseñar los dientes. «He disfrutado cada segundo que he estado aquí en la pista, el ambiente es espectacular», afirma, explicando que «he venido a disfrutar, pero también a dar lo mejor, que a nadie le quepa ninguna duda de que lo he dado todo, no me he guardado nada». En el año en que ha dado uno de los saltos de calidad más espectaculares de la velocidad española, Juárez tendrá que pelear por un puesto en el relevo con rivales de la calidad de Ángel David Rodríguez, Aitor Ekobo o Pol Retamal.