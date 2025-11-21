La vallisoletana Isa Rivero disputa el título mundial a la mexicana Silvia Torres

Ha llegado el gran día para Isa Rivero. Sus títulos de campeona de España y de Europa no han sido un paso para acercarse al ... sueño de disputar el título mundial del peso átomo, la categoría más liviana en el boxeo femenino.

En la noche de este viernes (desde las 20:30 horas los combates previos) se enfrenta en la Cúpula del Milenio a la mexicana Silvia Torres, una dura rival que ya ha ocupado el trono universal y que quiere recuperarlo a costa de la vallisoletana, aunque no va a resultarle nada fácil. Isabel Rivero lleva mucho tiempo con esta pelea entre ceja y ceja. Cuando muy pocos creían en ella, el campeonato del mundo era su sueño y ha ido sorteando obstáculos hasta plantarse en el gran día.

Su rival, apodada 'La Guerrita' porque es nacida en el estado mexicano de Guerrera y porque su hermana mayor, también campeona del mundo, figuraba en los carteles como Ana María 'La Guerrera', es dueña de un historial importante con 22 triunfos, siete de ellos antes del límite. Y además su estilo es netamente ofensivo, de modo que Isa deberá sacar provecho peleando a la contra, como ella sabe.

Ampliar Isa y Silvia, cara a cara. Mariano G. de Egea

Con una velada muy atractiva y el mundial como pelea de fondo, el público puede ser decisivo para que este viernes se convierta en una fecha histórica para el deporte vallisoletano y español.

«Tiene mucho nivel, por algo es campeona mundial interina; y seguro que me hará trabajar en todas las distancias», señalaba la propia Isa Rivero en la presentación del combate, segura de sí misma y de sus posibilidades. «Llegamos en muy buena forma. Tuvimos un inicio de preparación con la alemana con la que hice el Mundial, así comencé preparando esta cita, y luego hemos entrenado con muchos compañeros», apunta la vallisoletana. «Aquí quieres ofrecer tu mejor versión y que la gente salga contenta, sobre todo con el título si se puede», añade.

El pesaje tuvo lugar en la noche del jueves en las instalaciones de Synergia. Primero subió al peso la 'Guerrerita' Torres, con 45,700 kg, algo menos de medio kilo del límite, y después el turno fue para la 'Finita' que, como en ella es habitual, no tuvo problemas con la báscula. 46,100 kg que evidencian la preparación de la vallisoletana.