Isa Rivero y Silvia Torres, separadas por el cinturón de campeona mundial. Mariano G. de Egea
Boxeo

La vallisoletana Isa Rivero disputa el título mundial a la mexicana Silvia Torres

Ambas superan el pesaje previo antes de verse las caras en la noche de este viernes en la Cúpula del Milenio

José Miguel Ortega

Viernes, 21 de noviembre 2025, 12:24

Comenta

Ha llegado el gran día para Isa Rivero. Sus títulos de campeona de España y de Europa no han sido un paso para acercarse al ... sueño de disputar el título mundial del peso átomo, la categoría más liviana en el boxeo femenino.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

