Un triunfo sin fecha de caducidad

Veinte años dan para mucho. Remontarse a 1998 es recordar la tragedia del parque Doñana, ver a el ahora primer ministro Pedro Duque abandonar la Tierra en el Discovery o escuchar por primera vez el que fue todo un 'hit' en las pistas de baile: el Believe de Cher. Cuesta desempolvar los recuerdos y echar la vista atrás. Pero que hay momentos que nunca se olvidan, que se tienen guardados en un pequeño compartimento en la memoria y cuando acudes a ellos están nítidos. Como si fuera ayer.

En 1998, Isaac Viciosa llegó a lo más alto, añadiendo la guinda a un pastel cargado de victorias, carreras y varios récords. Quizá le faltó participar en unos Juegos Olímpicos que en varias ocasiones le fueron negados por motivos más allá de lo deportivo, como una inoportuna enfermedad que le impidió estar en Barcelona 92'. Aunque pocos pueden decir que cosecharon tantos triunfos como él.

El exatleta palentino vive este aniversario con normalidad, justo cuando se cumplen 20 años de su oro en el Europeo de Budapest en 5.000 metros, pero afirma que no hará nada especial. «Rescataré el vídeo y lo pondremos en casa, nada del otro mundo», afirma sonriente el doble campeón de España en 1.500. «Sí que quiero aprovechar y visitar varios colegios para dar a conocer lo que fue mi carrera deportiva y levantar el interés de los más pequeños por este deporte». La medalla de oro de aquella carrera de 5.000, en la que se impuso a Manuel Pancorbo y al irlandés Mark Carroll, sigue en su casa. «Durante muchos años la he tenido ahí como si fuese parte de otra vida, de mi etapa como profesional. Ahora que se cumple el aniversario pues lo he refrescado un poco más».

«Ya había anochecido, el ambiente era muy bueno, con el público expectante por la final, y el tiempo, ideal», recuerda Viciosa describiendo todo lo que envolvió la prueba. «Recuerdo los nervios cuando cruzaba los pasillos y controles antes de arrancar. Se me hicieron eternos, pero tenía confianza en conseguir un buen resultado». La carrera fue lenta, con un ritmo bajo, y muy táctica, hasta el último kilómetro, que se completó en tan solo 54 segundos.

«La velocidad impuso su ley. Los atletas que proceden del 1.500 iban a ser los reyes de la final. Pancorbo fue el primero en lanzar el ataque, no faltaban más de 400 metros, pero Viciosa viene de correr el 1.500 metros en 3:30 y eso es mucho decir». Así relataba El Norte de Castilla cómo sucedió la prueba. El resto es historia. «Deseaba terminar los 4 kilómetros con la mayor energía posible. Siempre había competido en carreras de medio fondo, esos últimos 1.000 metros eran mi terreno». Pese a que han pasado dos décadas de aquel momento, todavía le es difícil expresar lo que sintió al cruzar la meta. «Cuando faltaban 80 metros me sentí ganador. Les tenía cerca pero sabía que iba a entrar a meta primero. Disfruté la última recta con tranquilidad». Asimilar un triunfo de tal magnitud no es fácil. La victoria es el alimento de los deportistas pero incluso los más grandes se siguen emocionando cada vez que tocan la gloria. Y es que uno casi nunca se acostumbra a ganar. «Cuando acaba la carrera estás en una nube. Al día siguiente, cuando te entregan la medalla, te lo empiezas a creer. Llegas a España y todo el mundo te felicita. A partir de ahí lo disfrutas para ti mismo en el día a día porque la gente comienza a olvidarlo».

Formando talentos

Desde que colgó las zapatillas en 2006 está al frente de una escuela para jóvenes atletas donde las diferencias con su generación no son tan grandes. «Esto es como una pirámide: la base es muy extensa, pero con el paso de los años, cuando llegas a la cúspide, van quedando cada vez menos». La exigencia de este deporte, unido a las horas de entrenamiento, y todo ello en paralelo a la vida académica de los jóvenes, hace que muchos acaben por dejar el atletismo a un lado. «Quizá la mayor diferencia que puedo encontrar es que nosotros fuimos la generación que surgió gracias a Barcelona 92', debido a planes específicos y becas, y podíamos ver un futuro profesional en este deporte. Ahora lo que les falta a los chicos es un objetivo inmediato y los recursos económicos dirigidos a un propósito concreto».

La suya fue la edad de oro del atletismo español que ahora vuelve a reverdecer viejos laureles con figuras como Bruno Hortelano, María Pérez, Orlando Ortega y muchos otros. Antes fueron Isaac Viciosa, Abel Antón, Fermín Cacho o Manuel Pancorbo algunos de los nombres que llevaron el atletismo español a cotas inimaginables. En aquella época, la categoría de 1.500 era una prueba muy cotizada por los atletas internacionales. Ahí se creó una gran rivalidad, Cacho-Viciosa, en parte cimentada por los medios de comunicación, pero conocida por toda España. «¡En una milla en Madrid casi nos descalifican a los dos porque nos dimos algún codazo! Después de las carreras lo arreglábamos. Éramos dos deportistas de carácter pero siempre hemos mantenido una muy buena relación personal que en la actualidad se mantiene», reconoce Isaac.

La casualidad hizo que un chico de diecisiete años que se presentó sin experiencia alguna a una milla urbana en el barrio de Huerta del Rey, en Valladolid, barriera a todos sus rivales y un entrenador se fijase en él: Eladio Barredo. Quién sabe si dentro de otros 20 años, Viciosa puede estar celebrando como Eladio hizo con él, un gran triunfo de unos de sus chicos, o de sus hijos que ya muestran maneras, como si fuese suyo. «Lo que me gustaría dar a mis chicos es la energía que yo tenía en los metros finales cuando competía, meterme en su piel para poder ayudarles con el último empujón. Si volviese como me fui, podría luchar por triunfos porque las marcas de entonces se mantienen. Todavía no ha habido una época como la nuestra».