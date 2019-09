El torneo IMD Ciudad de Segovia de deportes autóctonos reunirá a más de cien participantes Representantes de los clubes y autoridades, durante la presentación del torneo. / El Norte Las modalidades de tanga y bolos protagonizan una competición que tendrá lugar el domingo a partir de las 10:30 horas FERNANDO ARCONADA Segovia Martes, 3 septiembre 2019, 19:44

Las modalidades deportivas de deportes autóctonos de tanga y bolos serán protagonistas este fin de semana en el calendario deportivo de la ciudad con el undécimo torneo IMD 2019 Ciudad de Segovia que tendrá lugar el domingo, desde las 10:30 horas, en la pista cubierta Orgullo segoviano. Un torneo en el que se espera la presencia de más de un centenar de deportistas y que se disputará bajo la modalidad de equipos a sorteo, facilitando la participación y acentuando de esta manera el componente festivo, además del competitivo, de una jornada que finalizará con la correspondiente entrega de premios y la degustación de una paella.

Estos fueron los detalles desgranados durante el acto de presentación de este campeonato en el que estuvieron presentes la alcaldesa Clara Luquero, la concejala de Deportes, Marian Rueda y José de Lucas, delegado provincial de deportes autóctonos, Elisa Sanz, secretaria de la delegación y presidentes y representantes de los diferentes clubes, como José Pavón (Virgen de la Fuencisla), Ignacio Sanz (CD San Frutos), María Sanz (Club Bolos La Albuera) y Teresa Pérez y Felisa Álamo (Bolos Las Segovianas), «que son el alma de los deportes autóctonos; no hay más que darse una vuelta por las pista Orgullo Segoviano y ver el ambiente que tiene, el buen ambiente y que parece fácil pero que no lo es tanto porque lo he intentado y hace falta una destreza extraordinaria, además de práctica y ellos son muy buenos», comentó la alcaldesa Clara Luquero durante la presentación de este torneo, cuando se conmemora también el décimo aniversario de la pista segoviana.

Marian Rueda añadió que «para mí es un placer presentar actividades que organiza este colectivo. A veces les digo que son mis favoritos y es que son gente que trabaja mucho, porque son ellos los que mantienen el campo, los que velan porque esté todo en orden, es gente agradecida y a la vez es un deporte social y también son muy competitivos», valoró la concejala de Deportes. «El domingo van a gozar de una auténtica jornada de convivencia. El número de personas que viene es muy alto, viene gente de Castilla y León, de Valladolid, y en dos modalidades sencillas como la de tanga y los bolos», añadió.

Y por último, el presidente de la delegación provincial segoviana de deportes autóctonos, José de Lucas, quiso lo primero agradecer que se hable de los deportes autóctonos en Segovia. «Agradezco al IMD su contribución para que este evento se lleve a cabo, de acuerdo con la delegación de Segovia y la cuota de inscripción de los propios participantes. Como digo siempre que tengo ocasión, practicamos unos deportes que forman parte de nuestra cultura y tradición, reconocidos como un producto ancestral del ingenio popular, sencillo en su práctica y accesibles a mujeres y hombres de todas las edades», dijo.

Las modalidades son numerosísimas, 13 son reconocidas como deportes por la Ley del Deporte de Castilla y León y en este torneo se van a contemplar, tanga y bolos, de las más practicadas. «Esperamos una buena participación y procuraremos estar a la altura para que sea una jornada deportiva emocionante, que nos deje buen sabor y ganas de reeditar». Se esperan entre cien y 150 personas. «Sería una sorpresa una participación mayor, estaríamos encantados de que viniera más gente, pero los desplazamientos son un inconveniente», comentó al respecto José de Lucas.