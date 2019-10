Atletismo Tokio tendrá que esperar Óscar Husillos mira el crono. / EFE El equipo español de 4x400 se queda fuera de la final del Mundial que otorga plaza directa para los Juegos Olímpicos Sábado, 5 octubre 2019, 20:03

Husillos va a tener que esperar para asegurar su presencia en Tokio 2020. El palentino hizo una primera posta muy lenta, lejos de su mejor tiempo de la temporada, lastrado por un año que se le ha hecho demasiado largo. Entregó el último el testigo y Samu García, Julio Arenas y Darwin Echeverry solo pudieron pelear por no quedar últimos de una serie en la que tenían puestas sus esperanzas para estar en los Juegos Olímpicos. Ahora quedan otras ocho plazas que se pondrán en juego hasta el próximo 29 de junio de 2020 y que se decidirán por tiempos, ya que la IAAF ha decretado que los relevos se queden fuera de su nuevo sistema clasificatorio a través de ranking. «Era un punto de partido que teníamos para estar en los Juegos. No me he encontrado bien en carrera desde los primeros metros. Arrastro unas molestias desde hace tiempo y aunque llegaba bien puede que me hayan mermado. Sabíamos que era un día importante, pero volveremos, somos ambiciosos y la temporada que viene haremos grandes cosas», aseguraba Óscar Husillos a los micrófonos de Teledeporte nada más terminar la carrera.

La serie de los españoles fue además la más lenta y dejó fuera a Gran Bretaña, que fue quinta y no pudo meterse en la final por tiempos. Sí correrán hoy Estados Unidos, Colombia, Italia, Botswana, Jamaica, Bélgica, Trinidad y Tobago y Francia. Dos años después de obtener un brillante quinto puesto en los Mundiales de Londres, donde fueron bautizados como los 'Spanish Beatles', el relevo largo español se ha quedado fuera de la final, que clasificaba automáticamente para los Juegos de Tokio. La eliminación del relevo 4x400 deja al atletismo español sin representación en la jornada de clausura de los campeonatos.