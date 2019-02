«Este título me da muchas fuerzas para seguir entrenando» Carla Gallardo, en las instalaciones del Campo de la Juventud. / Marta Moras Carla Gallardo, que se ha proclamado campeona de España sub 23, confía en seguir rebajando marcas esta temporada ÁLVARO MUÑOZ Palencia Viernes, 15 febrero 2019, 12:34

Carla Gallardo sigue derribando muros a la par que progresa en el mundo de la medicina y el atletismo. Tras los exámenes del primer cuatrimestre, la joven palentina se proclamó el pasado sábado campeona de España sub 23 en 3.000 metros bajo techo. Un logró que se suma esta temporada al gran Europeo de cros y a la prestigiosa San Silvestre Palentina. ¿Su techo? De momento seguir estudiando y entrenando.

–Sensaciones inmejorables en el Campeonato de España...

–Llegaba muy bien de forma al campeonato, porque había entrenado bien. En el ranking iba primera y a la segunda le sacaba dos segundos por marca. Siempre sabemos que en una carrera táctica puede haber alguna sorpresa, cosa que yo no quería que sucediera. Así que puse un ritmo fuerte desde el principio, sabiendo que yo lo podía aguantar para evitar las posibles sorpresas. Aún así yo también sufrí, porque fue una carrera dura, pero pude superar mi marca personal en cuatro segundos (9:23:41). A partir del 1.500 pegué otro cambió y me despegué del resto de participantes. Me encontré con muy buenas sensaciones y en Salamanca pudimos disfrutar de un gran ambiente de atletismo.

–No le puede pedir nada más a este Campeonato de España...

–Efectivamente. Era mi primer año promesa e iba con un poco de incertidumbre. Confié en mí básicamente para lograr el triunfo.

–Hace unos meses, su temporada no arrancaba de la mejor forma y ahora todo ha cambiado...

–Empecé la temporada muy mal, tal vez fue el peor de todos mis inicios. En el cros empecé con unas posiciones que no debería haber tenido. Además, no sabía si era un problema psicológico o de las propias piernas. Aun que es cierto que estaba un poco a falta de más entrenamientos, porque empecé un poco floja. Y lo que hice fue cambiar el chip. No podía seguir así, por eso, cuando me seleccionaron para el campeonato de Europa, no podía ir con esa mentalidad. Tenía que ir a por todas. Entrené más fuerte y despejé mi mente. Desde ese Europeo ha ido todo mejor, entrenando siempre mejor.

–¿Fue un punto de inflexión la convocatoria al Europeo?

–Me dije para mí que si iba a un Campeonato de Europa era para correr. Quería salir a por todas. Ese cambio de mentalidad en la propia carrera ha servido para que todo fluyera.

–Y este último campeonato de España ha sido, de momento, la guinda...

–Ser campeona de España en el primer año de promesas me da mucha energía para seguir entrenando. Ahora mismo estoy en el momento alto de la temporada y me vienen muchas competiciones. Se necesitan recargar pilas y esto puede dar un punto de confianza.

–¿Dónde está el techo deportivo de Carla Gallardo?

–Mi entrenador (Santiago de la Parte) me está frenando mucho, porque, por ejemplo, este fin de semana es el Campeonato Nacional Absoluto en Pista Cubierta y no vamos a ir. Estoy quinta en el ranking absoluto de 3.000 y, en 1.500, no he hecho ninguno, pero podría estar ahí. Y me ha dicho que no voy a ir, que ahora vienen muchas competiciones. Me recomienda que no tenga prisa, que es mi primer año en promesas y que no queme etapas. Me dice que entrene lo justo y lo que mi cuerpo asimile. Básicamente, esta temporada, me voy a centrar en bajar mis marcas de 1.500 y 800 y establecer una buena en 5.000. Mi principal objetivo es ir al Campeonato de Europa Promesas. Este año, me lo estoy tomando con calma, que eso no significa que entrene poco.

–Tiene que ser raro tener una marca para ir al absoluto de España y no acudir...

–Me hubiera gustado vivir esa experiencia y luchar con corredoras que me sacan mucho tiempo. Me hubiera gustado, pero cuando me lo explica mi entrenador, lo entiendo. Me dice que quiere formar una atleta y lo entiendo, pero me da mucha rabia. Si mi entrenador me dice que es blanco, pues es blanco. Ya llegarán más campeonatos de España.

–Esos consejos no se los está dando un cualquiera...

–La experiencia le avala y me fío a ciegas. Me ha llevado desde los 14 años y me conoce como mi padre. Sabe un montón de atletismo. A todo lo que he llegado ha sido gracias a él. Cómo no me voy a fiar.