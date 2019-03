La opciones de medalla para España en Glasgow

La generación posmilenial del atletismo español, con la 'Superchicas' adolescentes Jael Bestué, María Vicente y Salma Paralluelo, se presenta en Europa de hoy al domingo en los continentales bajo techo encastrada en un grupo de 24,8 años de edad media liderado por Orlando Ortega y Ana Peleteiro.

La responsabilidad en el equipo no recaerá, sin embargo, en los nacidos en el siglo 21, sino en aquellos que parten con opciones reales de batirse por las medallas en el escenario europeo.

La estadística confirma la renovación: doce atletas (8 hombres y 4 mujeres), debutan en Glasgow con la selección absoluta, el 28% del total, el 33% de los hombres y el 21% de las mujeres.

La pista cubierta de Glasgow trae al aficionado español el recuerdo de las cuatro preseas conseguidas aquí hace 29 años: tres platas –Tomás de Teresa en 800, Fermín Cacho en 1.500, Arturo Ortiz en altura– y el bronce de Cayetano Cornet en 400. Entonces fue en el histórico Kevin Hall, ahora lo será en el Emirates Arena, inaugurado en 2012, muy cerca del estadio Celtic Park.

Al cabo de 29 años, el liderazgo del equipo recae ahora en el subcampeón olímpico Orlando Ortega y en la doble medallista de bronce –mundial y europea– Ana Peleteiro, que deben estar en la lucha por las medallas.

Ortega llega con la mejor marca del año entre los inscritos en 60 m vallas: 7.49, a una centésima de su récord de España y a cuatro de su mejor marca como cubano. Pero no se fía de los franceses ni de los británicos, muy competitivos, aunque el defensor del título, Andrew Pozzi, no parezca llegar en su mejor momento.

Peleteiro parte con el segundo mejor registro en triple: 14,51 metros. Solo la alemana Kristin Gierich (14,59) ha saltado más que ella este año en Europa.

Ortega y Peleteiro son, junto con el heptatleta Jorge Ureña –actual subcampeón continental–, Óscar Husillos (400) y Álvaro de Arriba (800), las principales bazas españolas para obtener medallas este fin de semana en la capital escocesa, aunque la gama de opciones no se detiene en ellos. En la selección española de 43 atletas –24 hombres y 19 mujeres, la tercera más numerosa en la historia del torneo–, hay otra media docena que aspira, al menos, a estar en las finales.

Son los casos de Mariano García –campeón nacional sub-23 y absoluto de 800–; y en 1.500 Jesús Gómez –campeón de España– y Saúl Ordóñez –bronce mundialista en 800–, aunque habrán de vérselas con dos de los tres hermanos noruegos Ingebrigtsen: Filip y, especialmente el menor, el imbatible Jakob, de 18 años.

La ausencia del actual campeón europeo de 3.000, Adel Mechaal, que ha renunciado a defender el título, y la baja por lesión de Toni Abadía , junto a la presencia intimidatoria de los Ingebrigtsen (Henrik y Jakob) deja a España con pocas opciones en una prueba que le ha dado 17 medallas y cinco títulos europeos a lo largo de la historia.

La plaza de finalista (8 primeros) será el objetivo de los saltadores Eusebio Cáceres (longitud) y Pablo Torrijos (subcampeón de triple en 2015) en dos pruebas de perfil bajo este año; y también Esther Guerrero en 800, Marta Pérez en 1.500 y María Vicente en el heptatlón, así como el relevo 4x100, aunque cuente con sólo dos titulares, Husillos y Búa.

Las cuatro medallas obtenidas en la anterior edición, Belgrado 2017, serán la referencia del equipo español más numeroso de la historia en unos continentales en pista cubierta.

Álvaro de Arriba A repetir podio y soñar con el oro

El salmantino Álvaro de Arriba acude a Glasgow con el firme propósito de volver a luchar por todo en la prueba de los 800 metros. El pupilo de Juan Carlos Fuentes, actual campeón de España al aire libre y reciente subcampeón nacional en pista cubierta, logró hace dos años en Belgrado la medalla de bronce en esta prueba y se presenta en el nuevo Europeo con la gran marca que logró hace solo unos días ganando el meeting de Düsseldorf (Alemania) con 1:46.63, que le sitúa con el segundo mejor registro de los participantes del Campeonato de Europa en los 800 metros. La de Glasgow es la gran cita de la temporada invernal del atleta de La Sagrada, que ha preparado con especial atención tras ser quinto del Mundial de 2018 bajo techo o séptimo de Europa al aire libre el año pasado en Berlín, puesto que también alcanzó en el Europeo al aire libre de Ámsterdam en el año 2016. «Al Europeo llego muy bien tras la prueba de Düsseldorf, donde competí con los principales favoritos. Más que la marca, que me coloca como segundo de los inscritos en los 800 metros, el hecho de ganar allí la última prueba del circuito mundial me da mucha confianza. Por los entrenamientos que estaban saliendo sabíamos que estamos muy bien pero al final faltaba esa competición y salió allí en la última. En este sentido, llego con el cuerpo perfecto y la mente también», señala el charro.

Para Álvaro de Arriba, el reto en Glasgow no es otro que el podio. «Quiero estar de nuevo otra vez dentro de las medallas tras el bronce logrado en Belgrado. Tengo que pensar en ir ronda a ronda y eso es algo que ya hemos cambiado últimamente sin pensar directamente en la final. Espero no tener problema en ir pasando y luego en la final, creo que estoy para luchar por el oro, es algo que pensamos tanto mi entrenador como yo.El objetivo claro es el podio y ojalá que sea con una medalla de oro».

El atleta inicia su participación en el Campeonato de Europa hoy con la primera ronda de clasificación a partir de las 20:20 horas, y está ubicado en la cuarta serie con el mejor tiempo de los participantes que lucharán por los dos primeros puestos o los dos mejores tiempos de las cuatro series para estar las semifinales del sábado (17:25). La final, en caso de llegar, se disputará el domingo a partir de las 17:57 horas españolas.

Óscar Husillos En busca de la oportunidad perdida

Óscar Husillos quiere romper con el pasado, dejar en el olvido la cita de hace un año, cuando una mala pisada sobre la línea que separaban las calles le privó de lucir una medalla de oro en un mundial de pista cubierta. Esa prueba le convirtió en el campeón virtual, pero su palmarés sigue sin reflejar la hazaña de la temporada pasada en los 400 metros. Por ese motivo, el atleta palentino ha centrado sus objetivos en llegar en perfectas condiciones a la cita de Glasgow, aunque las sensaciones son diferentes a las de la campaña en pista cubierta del año pasado. «Es muy complicado que las cosas me vayan mejor que el año pasado en pista cubierta. La idea es llegar en las mejores condiciones posibles al Campeonato de Europa y meterme de nuevo en la final, poder luchar con los mejores», recalcaba antes de empezar la pretemporada el velocista.

Durante estos dos últimos meses, Husillos ha ido de menos a más, sabedor de que este año la temporada de atletismo se alarga más al disputarse el Mundial al aire libre en los meses de septiembre y octubre en Qatar. Comenzó su preparación en Salamanca y, desde entonces, solo ha ido mejorando las marcas. Su debut le dejó un sabor agridulce y las sensaciones no terminaban de llegar. Las competiciones del World Indoor Tour, donde se reunían los grandes atletas del panorama internacional, ponían en evidencia que Husillos podía competir de tú a tu con las gradnes estrellas mundiales. Y una de ellas no estará en Glasgow.

El checo Pavel Maslak es baja de última hora por culpa de un proceso vírico, por lo que elcamino hacia las medallas se allana para el palentino. Al final Óscar Husillos encontró su mejor versión en el Campeonato de España de Antequera, donde se alzó con el título nacional. El 46.37 logrado en la localidad malagueña fue un gran registro, aunque deberá rebajar esa marca para evitar sorpresas mayores. «La gente que de verdad me conoce y me rodea sabe lo que me ha costado llegar hasta aquí está temporada. Después de varias carreras sin verme bien, este fin de semana, lo hemos logrado. Nuevo título de campeón de España y billete directo a Glasgow», eran las palabras de Husillos tras concluir la cita nacional. Ese título confirmó que el palentino es una de las grandes estrellas del atletismo nacional y que debe acudir a Glasgow con la intención de conseguir medalla.

Marta Pérez Entrar en la final, objetivo de la soriana

Marta Pérez estára en Glasgow, aunque una lesión complicó la cosa. La soriana, que formará junto a Solange Pereira la dupla española en los 1.500 metros femeninos, sufrió dos días antes de los campeonatos de España indoor un esguince de tobillo. Esta lesión le impidió estar en Antequera y pelear por el título. La fortuna es que Marta Pérez había conseguido ya la mínima para el Europeo en el Gran Premio de Valencia. El esguince, como reconoce esta mediofondista que vive en la Blume, fue «una lesión más inorportuna que grave».

El seleccionador le preguntó si iba a llegar en condiciones a la cita continental. La soriana dijo que sí y estará en Glasgow. En el Europeo, ella reconoce que el objetivo que se marca es «pasar a la final. Llegar a ella resulta muy complicado, ya que solo acceden nueve. Será complicado porque hay mucho nivel en esta prueba».

Saúl Ordóñez El plusmarquista de 800 prueba en el 1.500

Saúl Ordóñez cerró un 2108 de auténtico lujo con medalla de bronce en el Mundial de pista cubierta celebrado en la ciudad inglesa de Birmingham. Es el actual plusmarquista español de los 800 metros (1:43:65), pero en Glasgow no correrá esa prueba.

El pupilo de Uriel Reguero ha decidido probar en el 1.500. Fue segundo en el campeonato de España por detrás del burgalés Jesús Gómez. Asegura «sentirse cómodo» con esta distancia y que acude a la ciudad escocesa con la intención de alcanzar la final, lo que sería sin duda un buen resultado en su estreno en esa distancia. Ir más allá sabe que resulta complicado, pues hay atletas de mucho nivel en el 1.500 como el polaco Lewandowski, el británico Kerr o el noruego Ingebrigtsen. Por el momento no sabe por cuál de las dos distancias se decantará para la temporada al aire libre.

Celia Antón La arandina se estrena en una gran competición

elia Antón se estrena en una gran competición de categoría absoluta. La arandina, a sus 22 años, va a medirse a las mejores del continente en Glasgow. Una vez que las lesiones parecen haberse olvidado de ella, lesiones que le han frenado en su progresión, la atleta del CA Adidas parece decidida a demostrar la clase que ha mostrado desde sus primeras zancadas en el atletismo. Antón disputará la prueba de los 3.000 metros junto a Cristina Espejo.

La de Aranda hizo la mínima para el Europeo en Karlsruhe (9:01.51) y terminó segunda en los 3.000 metros en el campeonato de España celebrado en Antequera (9:03.38). La atleta, que está entrenada por Luis Martín Berlanas y Luis del Campo, tendrá muy complicado colarse en la final. El objetivo, aprender y coger experiencia para próximas citas.

Jesús Gómez El atleta popular que sorprende

El caso de este mediofondista burgalés es digno de estudio por lo atípico y extraordinario. Jesús Gómez es el vigente campeón de España en los 1.500 metros en pista cubierta, título que sumó al obtenido el pasado verano al aire ibre. Su carrera, además de extraña para los canones del atletismo más académico, solo tiene cuatro años de vida, cuatro años desde que decidió que se iba a tomar en serio el atletismo. De atleta popular, sin paso por categorías inferiores,pasó a ser uno de los valores de nuestra atletismo.

Próximo a cumplir los 28 años, se ha convertido en el dominador de la prueba reina del mediofondo. «Hay que afinar más de cara al próximo el Europeo», decía tras ganar en Anteuqera. «He corrido tres veces en 3:40 este año y creo que puedo bajar más», declaraba esta agricultor que buscará estar en la final de la especialidad en Glasgow.