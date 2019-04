El Seghos culmina una gran temporada con la permanencia Un jugador del Seghos San Cristóbal, durante el partido. / El Norte El conjunto segoviano de tenis de mesa, que presentó cambios en su formación, cayó en el último partido frente al mejor equipo del grupo, el TM Parla EL NORTE Segovia Jueves, 18 abril 2019, 12:24

La Liga llegó a su fin para el equipo de tenis de mesa del Seghos San Cristóbal, y en el último partido se desplazó hasta Parla para enfrentarse al líder, el mejor equipo del grupo, que seguramente juegue en División de Honor la próxima temporada.

Para medirse al TM Parla, el Seghos presentó una alineación desconocida esta temporada, al habitual Daniel Sanz se unieron el joven Daniel Montesinos y el veterano Antonio Sanz, conformando una terna íntegramente segoviana.

Antonio Sanz comenzó el encuentro ante la joven promesa de Parla, que no quiso sorpresas y no dio opciones al segoviano En el siguiente partido Daniel Sanz desplegó un gran juego y consiguió llevar el partido a su terreno, para anotarse una gran victoria por 1-3, cedió el primer set después de haber contado con ventaja, pero en los tres siguientes no se dejo sorprender.

Daniel Montesinos, ante un jugador de mucho nivel, no pudo poner en dificultades al rival, pero sí se pudo ver la clara progresión en su juego, desde que jugó en San Cristóbal, también contra Parla, en el partido de la primera vuelta. Daniel Sanz en su segundo partido plantaba cara al canterano de Parla, pero la mayor precisión y velocidad del madrileño se imponía y se apuntaba el partido por 3-0.

De nuevo Antonio Sanz volvía a intentarlo, pero tenía muchas dificultades para controlar el saque del madrileño y siempre iba a remolque y cedía por un claro 3-0 y por último Daniel Montesinos cerraba el encuentro en un partido con buenos intercambios, que aunque solía terminar anotándose el jugador de Parla, a buen seguro fueron un gran aprendizaje para seguir creciendo como jugador.

Con la Liga concluida, es el momento de recapitular la que ha sido una gran temporada liguera, donde se ha podido disfrutar de encuentros espectaculares y tenis de mesa de alto nivel, y en un grupo muy complicado se ha conseguido mantener la categoría con cierta comodidad, que era el principal objetivo de esta temporada.

La próxima temporada Segovia volverá a contar con equipo en Primera. Ahora un merecido descanso para los jugadores del Seghos para preparar los próximos campeonatos. Primeramente el de Castilla y León y para finales de junio el Campeonato de España.