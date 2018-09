Atletismo El día que Schippers no fue Husillos Schippers, en el centro, invade la calle lateral. / @migvillasenor La neerlandesa invadió la calle contigua a la suya en la final del 200 en la Diamond League EL NORTE Palencia Viernes, 7 septiembre 2018, 23:12

Era la gran final de la Diamond League, el momento de la temporada más importante del mundo del atletismo más allá del Mundial y del Europeo. Dividida en dos días y dos sedes, Bruselas y Zurich, los mejores atletas del momento se daban cita bajo los focos con la presencia de los españoles Ana Peleteiro y Orlando Ortega en los 110 metros valla. Todo normal hasta que llegaron los 200 metros lisos femeninos, con las velocistas atrayendo los focos del Boudewijnstadion de Bruselas justo antes de su salida. Las atletas se pusieron en marcha y en la curva llegó el momento que apenas ha tenido repercusión, pero que sí se ha comentado entre los aficionados al atletismo. La neerlandesa Schippers invadió claramente la calle contigua a la suya.

Este dato no sería relevante, al fin y al cabo ha sucedido varias veces a lo largo de la temporada, si no fuera porque Schippers pudo subirse al podio y recibir el premio por la segunda posición conseguida en la final. Algo sorprendente si se mira hacia atrás, hasta el Campeonato del Mundo en pista cubierta de Birmingham, donde Óscar Husillos fue descalificado por pisar mucho menos la línea de su calle. Entonces, la decisión se conoció escasos minutos después de que acabara la carrera de 400, aunque la imagen en la que se veía al palentino pisando la línea tardó horas en aparecer. En la Diamond League, la imagen no apareció por ningún sitio y fue Miguel Villaseñor, colaborador habitual de la Real Federación Española de Atletismo, el que diera la voz de alarma a través de Twitter. Con la imagen parada a través de su video, Villaseñor dejó clara su opinión en la red social. «Schippers se ha metido en la calle interior a la entrada de la recta, debería ser descalificada». El hilo apenas cuenta con reacciones, aunque sí con una respuesta de Óscar Husillos. El palentino quiso huir de la polémica y solo añadió un escueto «yo no digo nada y te lo digo todo». El velocista tuvo que ver como la IAAF ignoraba una clara invasión de la calle, algo que a él le costó la descalificación solo por el hecho de que era la Diamond League.

Ostrava

La noticia de que Schippers no era descalificada llegó de la mano con la convocatoria para Copa Continental de la IAAF que se disputará en la localidad checa de Ostrava. Husillos tenía esperanzas de ser convocado por Europa, pero Kevin Borlée le arrebató finalmente la plaza junto a Hudson-Smith, el líder europeo del año. Así que el velocista palentino no estará en Ostrava junto a los dos españoles que sí han sido seleccionados. Se trata del subcampeón de Europa de 3.000m obstáculos Fernando Carro y del plusmarquista nacional de triple salto Pablo Torrijos.

No es la primera vez que atletas españoles acuden a la Copa Continental, llamada hasta 2010 Copa del Mundo. A lo largo de los más de treinta años de la competición, España ha participado con catorce atletas, aunque presentó un equipo independiente en la edición disputada en Madrid en 2002.