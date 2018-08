Saúl Ordóñez y Álvaro de Arriba se meten en semifinales de 800 del Europeo Salmantino y berciano posan tras clasificarse para semifinales. / A. P. La ponferradina Sabina Asenjo, eliminada en el disco con 55 metros ALBERTO POZAS Berlín Jueves, 9 agosto 2018, 12:59

El berciano Saúl Ordóñez y el salmantino Álvaro de Arriba han pasado sin grandes problemas el trámite de las series clasificatorias de los 800 metros lisos, prometiendo dar guerra por estar en la final de este campeonato de Europa de atletismo. Los dos han salido indemnes de varias carreras muy tácticas con muchos tirones en los que los atletas, han explicado ambos corredores, estaban «muy nerviosos».

Ordóñez, plusmarquista nacional y hombre a batir en este campeonato, ha controlado con facilidad su carrera, venciendo con comodidad y abriéndose a las calles exteriores para evitar los codazos y los tropezones: «Estaba la gente muy nerviosa, yo me he abierto a la calle tres y que se peleen», explicaba en zona mixta. Su serie ha sido una de las más lentas y su carácter táctico le ha impedido guardar tanta fuerzas como hubiese querido en la última recta: «Iba mirando un poco y tenía cinco tíos alrededor, no podía frenarme, a la mínima te quedas fuera».

El de La Fuente de San Esteban, vigente campeón de España, ha sido el segundo en entrar en acción, tirando de su serie y apretando los dientes en los metros finales para entrar segundo en meta, asegurando un puesto directo en las semifinales. Un tiempo de 1:46.48 segundos que habla de una carrera muy rápida para ser una clasificatoria: «Siempre hay que estar atentos en estas eliminatorias, es donde más suicidios hay», explicaba. «Yo quería estar bien colocado y la última recta la he hecho por la calle tres» para evitar problemas. «Es un europeo y no te puedes despistar», concluía el campeón de España con la vista puesta en la lucha por las medallas.

Junto con los dos atletas de Castilla y León han pasado a la final los grandes favoritos a disputarles el título: el campeón del mundo Bosse, el cinco veces campeón de Europa Kszczot y el Bosnio Tuka.

Sabina Asejo, eliminada

Peor suerte ha tenido la ponferradina Sabina Asenjo en el lanzamiento de disco, quedándose a apenas tres puestos de entrar en la final con un mejor lanzamiento de 55,57 metros, cercano a sus mejores marcas de esta temporada. La plusmarquista nacional se declaraba «fastidiada, aunque no estoy del todo triste» en zona mixta, lamentando esa lesión posterior a los Juegos del Mediterráneo que «me ha parado totalmente, me ha costado mucho estar aquí y he notado que me faltaba ese ritmo de competición».

En su cuarto campeonato de Europa al aire libre, la discípula de Manolo Martínez se prepara para hacer de nuevo las maletas rumbo a la otra esquina del globo: «Me voy en dos semanas a Nueva Zelanda, prepararé allí el invierno, la temporada que viene es muy larga, la antesala de los Juegos Olímpicos», dice prometiendo volver a estar por encima de su propio récord de España.