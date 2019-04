Sara Saldaña y Paula Ramírez deleitan en el arranque del nacional de natación artística La gran favorita, Ona Carbonell, no competirá en Valladolid al estar lesionada EL NORTE Valladolid Viernes, 5 abril 2019, 19:11

Gran ambiente y éxito de organización en la jornada inaugural del campeonato de España junior y sénior de invierno, que se ha desarrollado con puntualidad británica y donde la gran ausente ha sido la más esperada y favorita a ganar el campeonato, la medallista olímpica, Ona Carbonell, que a última hora no ha podido asistir por lesión. Pese a ello, los grandes clubes de la artística en España (CN Granollers, AD Sincro Retiro, CN Kallípolis, Real Canoe NC,...) han llegado a Valladolid para luchar por los podios en Parquesol, un selecto grupo al que aspira a estar -entre los cinco primeros- el conjunto anfitrión del Fabio Nelli, con su entrenadora, la medallista olímpica Laura López, a la cabeza.

Pese a esa primera decepción, por no poder ver en directo a una gran nadadora, el público vallisoletano y aficionados y acompañantes de las nadadoras, ha seguido atento las evoluciones de las nadadoras vallisoletanas del club Fabio Nelli, Vanessa Gómez y María Macías, en las rutinas Dúo Técnico Junior que ha inaugurado el campeonato. Las expectativas de estas nadadoras son muy altas y en esta primera jornada no han decepcionado situándose en una estupenda quinta posición, con lo que cumplen su objetivo de clasificarse entre la 16 mejores y poder pasar así a competir en Dúo libre, en la jornada del sábado. La suma de ambas rutinas será la que decida el campeonato. Dúo Técnico Junior es la categoría con mayor número de participantes, hasta 33 dúos de clubes de toda España.

Vanessa y María han estado muy arropadas por el calor del público vallisoletana y han resistido a la presión de nadar en casa, disfrutando con su ejercicio ante un público entregado. Y es que ambas nadadoras ya saben lo que es competir en un Europeo con la selección junior, y el domingo en cuanto se clausure el campeonato volverán a tirase a la piscina, para realizar las pruebas de selección para participar de nuevo en el Europeo que tendrá lugar en el mes de junio en Praga.

En esta primera jornada el público también estaba expectante por ver en directo a las nadadoras de la selección absoluta en la final del Solo Sénior, con Ona Carbonell como gran favorita a llevarse el título. Carbonell finalmente no acudió a la cita de Valladolid pero si lo hicieron dos integrantes de la selección nacional absoluta, Sara Saldaña (AD Sincro Retiro), a ritmo de la música de Queen, 'The show must go on', consiguió 79 puntos y Paula Ramírez, que con un ejercicio muy flamenco consiguió la puntuación más alta, 83 puntos, y que fueron muy aplaudidas por los aficionados.

Junto a ellas la nadadora vallisoletana del Club Fabio Nelli, Marina Urbán, que dejó un gran sabor de boca en el pabellón, haciéndose con el calor del público.

La jornada del viernes se completó con la eliminatoria de Equipo Técnico Junior donde las nadadoras del Fabio Nelli al completo nadaron al ritmo de la música del 'Tico Tico' con un ejercicio alegre y dinámico que fue seguido con palmas por el público asistente.

Y este sábado se espera una intensa jornada, la del sábado, para las nadadoras junior Vanesa Gómez y María Macías, que competirán en la rutina de Solo Técnico y la final del Dúo libre junior y también para las nadadoras sénior Selena Gómez que competirá junto a Marina Urbán en Dúo Técnico, y ambas compiten en la final del Solo Libre.