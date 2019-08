Sánchez repite victoria y Diago se reencuentra con el triunfo en Laguna

Rubén Sánchez del Club Giralda Sport cruzó primero la línea de meta de la carrera pedestre popular en Laguna de Duero, marcando un crono de 31:37 minutos en recorrer los diez kilómetros de asfalto, tierra y arena. El vencedor declaró que tenía clara su estrategia para alzarse con el triunfo. «Intenté imponer mi ritmo desde el principio, irme yo solo y luchar contra mí mismo. Desde el kilómetro uno he visto que nadie intentaba seguirme, por lo que impuse mi ritmo».

La XXXVI Carrera pedestre Virgen del Villar dio comienzo a las 10:00 horas en la avenida de la Cañada de la Arboleda. Los 350 corredores inscritos comenzaron a trotar hacia la ermita, un recorrido bonito pero duro, con tramos de asfalto, tierra y arena. Desde el kilómetro uno, Rubén Sánchez se puso en cabeza y sus inmediatos perseguidores desistieron de darle batalla.

José María Pindado, del C.D. Santinos, y Juan José Buena, compañero de equipo de Rubén, comenzaban a distanciarse también del resto de corredores. Todo parecía indicar que habría batalla por el segundo puesto, pero las piernas de Buena no respondían, por lo que Pindado vio la oportunidad de distanciarse de él y asegurarse la plata. Al final no hubo sorpresas en los primeros puestos en una terna con Rubén, Chema y Juanjo como favoritos.

«Quise engancharme a Rubén desde el principio, pero puso un ritmo muy alto y me quedé con Juanjo Buena. A partir del kilómetro dos o tres que hemos salido al canal y me he visto más o menos bien para competir. Pensé que Juanjo vendría conmigo y he tirado cincuenta o cien metros manteniendo la distancia con mi rival», declaró Pindado, quien finalmente optó por irse solo.

«Desde el principio he visto que las piernas no las tenía bien, pero he aguantado con Chema hasta el kilómetro tres y luego ya he aguantado toda la carrera solo. He mirado para atrás y he visto que no venía nadie», señaló Buena.

En cuanto a la categoría femenina, las cosas tampoco fueron muy diferentes. Alicia Diago, 'poliganadora' en distintas pruebas de Laguna, aunque el año pasado quedara segunda, se reencontró con la victoria. A la atleta independiente de Venta de Baños le gustó el recorrido por el municipio vallisoletano.

«Es un circuito que disfruto porque ya lo conozco muy bien, no como la primera vez que lo corrí, que no sabía cuánto me quedaba hasta la meta y tenía que ir preguntando». La segunda clasificada, Eva Sobas, del Parquesport, reconoce que Alicia Diago era inalcanzable, por lo que optó disfrutar de la carrera y del circuito.

Hace tres años que el Ayuntamiento decidió dar un giro radical a esta prueba con un cambio en el recorrido. Si antes la carrera se desarrollaba por las calles de la localidad, en un circuito totalmente urbano, ahora los corredores salen del casco urbano para trotar por el canal del Duero y los pinares del área recreativa de Los Valles, sobre un terreno que combina asfalto, tierra y arena y que fue muy valorado por los atletas.

Al ganador de la competición. Rubén Sánchez, le viene perfecto este tipo de circuitos ya que entrena mucho por pinares, aunque se le ha hecho largo, debido a que no salió con las mejores sensaciones. Aun así, Sánchez no ha podido comenzar mejor la temporada con dos victorias de dos carreras disputadas; en Villamuriel y en Laguna. Ahora se prepara para disputar el autonómico y la temporada de cross, «con un poco más de exigencia».