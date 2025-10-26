El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Salvi golpea al venezolano Ernesto Martínez. Aida Barrio

Salvi Jiménez se impone a los puntos por unanimidad al venezolano Ernesto Martínez

El púgil vallisoletano dispuso de varias ocasiones para tumbar a su rival por la vía rápida

El Norte

El Norte

Valladolid

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:17

Salvi Jiménez salió victorioso en el combate que le enfrentó en la noche de este sábado al venezolano Ernesto Martínez en el pabellón Pilar Fernández Valderrama, una pelea que llegó a los ocho asaltos y que decidió a los puntos por decisión unánime de los jueces.

Los tres jueces dieron por ganador a Salvi, con un 68-80, tras una pelea en la que el púgil vallisoletano se mostró en plena forma, dominando en todo momento el centro del cuadrilátero y sometiendo a su contrincante, al que pudo tumbar en varias ocasiones para llevarse el triunfo por la vía rápida. No lo hizo, y el combate se decisión en la puntuación final.

Un momento del combate. Aida Barrio

La velada contó con unos mil espectadores en las gradas del Pilar Fernández, volcados en todo momento con Salvi Jiménez.

En el primero de los combates previos de profesionales, Yazid Alizzadani se deshizo, por KO técnico, de Alí Bay. El segundo, mientras tanto, se decidió por decisión unánime de los tres árbitros, que dieron una puntuación de 40-35 40-35 y 40-35 a favor de Alexis García, que se llevó el triunfo ante el nicaragüense Eligió Palacios, en una velada con buen espectáculo para los presentes.

