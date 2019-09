Rubén Sánchez y Jimena Martín, conquistan la carrera de Adidas

La capital palentina volvió a vivir esta mañana la fiesta del atletismo en la ya tradicional XIII Carrera Urbana Adidas PMD, que congregó a 470 participantes en las calles de la ciudad. Una carrera que cuenta con un recorrido de diez kilómetros a través de un exigente circuito urbano. El calor y el viento acompañaron a los atletas en una jornada en la que Rubén Sánchez voló para conseguir alzarse con la victoria, marcando un tiempo de 31:25 minutos frente al palentino David García Catalina que alcanzó la meta un minuto más tarde. (32:24). José María Pindado fue el tercero del podio masculino con un cronómetro de 32:46 minutos.

El corredor del Giralda Sport, Rubén Sánchez voló durante toda la carrera alcanzando los 3:08 minutos por kilómetro, una hazaña para el atleta vallisoletano que llegaba a la carrera con una buena preparación física, algo que a buen seguro notó su perseguidor David García Catalina, con el que comenzó la lucha por la victoria desde los primeros kilómetros de la prueba palentina. «David es un gran corredor, se que está empezando la temporada y si estuviese en forma hubiéramos estado los dos peleando por la victoria», destacaba Rubén Sánchez sobre su rival.

Poco a poco el corredor se fue despegando de sus perseguidores, aunque no fue hasta el segundo kilómetro cuando Sánchez se destacó sobre García Catalina. El atleta impuso un ritmo alto, con constantes ataque que hicieron ceder a David García Catalina, que acusó demasiado estar casi en pretemporada. «Hoy lo malo ha sido el aire que nos ha acompañado durante toda la carrera», señalaba el corredor vallisoletano.

En la categoría femenina, gran carrera de la burgalesa Jimena Martín que destacó sobre el resto de sus compañeras marcando un tiempo de 37:50. La atleta alcanzó los 3:46 minutos por kilómetro. «He notado el viento en muchos tramos de la carrera. Además he ido sola y no he llegado a conectar con el grupo de delante y el de detrás, por lo que lo he notado mucho más», explicaba la atleta Jimena Martín, al terminar la carrera.

La atleta Teresa Gutiérrez conseguía llegar a la meta en segunda posición, con un tiempo de 39:54. Finalmente el podio lo completó la corredora palentina Noelia Acero, que alcanzó la meta con un tiempo de 40:20.