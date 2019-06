Entre la redención y el coraje

Dos horas y veintitrés minutos después de iniciarse la final femenina y tres sets disputados bajo el calor, Alejandra Salazar se arrodillaba en el mismo lugar donde dos años antes se quebró el ligamento cruzado de su rodilla. Allí mismo besaba la pista. Fue aquella la de 2017 una edición frustrada ya que junto a la lesión de Alejandra que dio el triunfo a las gemelas Sánchez Alayeto, el gran Fernando Belasteguín tampoco compareció para disputar la final masculina por un problema que le hizo después también pasar por el quirófano.

Pero volvamos a Alejandra. Quizás esos pensamientos le pasaron por la cabeza durante la final de ayer. Con un 5-2 a favor, junto a su compañera Ari Sánchez terminaron perdiendo el primer set (7-5), y después de vencer muy claro el segundo (6-1), parecía que el tercero iba a ir por la vía rápida con otro 5-1 en ciernes. Sin embargo, los miedos y el juego también acertado de Marta Marrero y Marta Ortega pusieron el 5-4 y las dudas. Con Ale al servicio y en el mismo lado donde se produjo la lesión maldita, llegó la victoria avalada siempre por Ari Sánchez, la mejor jugadora de la competición que, a juicio de la propia Alejandra Salazar «hizo un partidazo, si no hubiese sido por ella... La he liado mucho al final del primer set, y ella me ha sacado de allí. Al final he podido acompañarla para llevarnos el partido».

Por su parte, una Ari exultante después de haber logrado el tercer título de la presente campaña y acercarse al número uno en poder todavía de las 'Martas', indicó sentirse «muy feliz porque voy adquiriendo mi mejor nivel y el nivel que merece mi compañera Ale. Feliz también porque esta Plaza Mayor le debía a Alejandra un torneo. Solo quiero que hable ella».

Y así fue. Todos los focos acompañaban a una Alejandra Salazar a la que las lágrimas le fluían de los ojos: «Estoy bastante emocionada y muy contenta de haber podido jugar y ganar la final después de mi lesión aquí hace dos años». Con el triunfo Ale y Ari muestran que es una de las parejas más sólidas del circuito y candidatas a todo.

El pragmatismo

La final masculina disputada justo antes de la femenina fue de alto voltaje, tensión y alternativas. Tres sets muy igualados y un pádel de muchos quilates. Al final Paquito Navarro, que ofreció una clase práctica de salidas de la pista, era el encargado de analizar la contienda: «Se ha definido por detalles. Los rivales no nos han dejado hacer nuestro juego y cuando no alcanza el talento, hoy lo hemos tenido que sacar tirando de coraje y de no rendirnos».

Un encuentro resuelto por 6-4 en el tercer set, que para El Lobo Lebrón (que nuevamente fue aupado por el público a base de aullidos), la clave fue la confianza y el equipo: «Es increíble jugar en esta plaza. Hemos hecho un partido a base de hacer equipo. Así llevamos toda la semana de mucho y buen trabajo. En esta pista hay que tener mucha decisión y valentía, además de ir juntos y apoyarse. Ellos han hecho un partidazo que solo en cuestión de detalles cayó de nuestro lado».

Pese a sumar su tercer título también esta campaña, que iguala los obtenidos por Sanyo y Maxi, «nos queda mucho para el número uno. Tenemos duros adversarios pero lo importante es luchar, trabajar y mejorar día a día», concluía Lebrón

En el lado de los derrotados, Ale Galán y Juani Mieres que después del torneo de Suecia verá como la pareja se rompe, encontraba en el más veterano Juani el resumen del encuentro: «Ellos aprovecharon las ocasiones para quebrarnos el servicio. y nosotros no. Lo cierto es que se ha resuelto por un break en cada set». Para el nacionalizado español, el anuncio del cambio de pareja no había sido causante en modo alguno de la derrota en Valladolid: «Yo llevo muchos años a nivel profesional Y esto es el día a día. Nosotros ya lo habíamos hablado antes y desde que lo anunciamos nos hemos llevamos un torneo en Suecia y esta final aquí».

En una mini revolución en cuanto a las parejas para los siguientes torneos, Ale Galán jugará al lado de Pablo Lima y Juani Mieres lo hará con Lamperti. Por su parte Fernando Belasteguín hará dupla con Tapia y aun habrá algún movimiento más que se anunciará en próximas fechas.