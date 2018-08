Natación Raúl González y Paula Alonso vuelan en el agua Los nadadores toman la salida. / Antonio Quintero Más de cien nadadores se dan cita en la XI Travesía a Nado en el Río Carrión para celebrar San Antolín LÍA Z. LORENZO Palencia Sábado, 25 agosto 2018, 19:41

La Travesía a Nado en el Río Carrión celebró su undécima edición a lo grande. Lo hizo con más de cien participantes y un Raúl González que se hizo con la victoria final tras un espectacular duelo con Paula Alonso hasta los últimos 300 metros. Los dos nadadores se pusieron en cabeza desde el comienzo, aunque no abrieron un hueco importante hasta que no hicieron el viraje en la primera boya. En la subida contracorriente, la depurada técnica de Paula le permitió emparejarse con Raúl, que empezó a pensar en el segundo y definitivo viraje, el lugar donde se iba a decidir la prueba. El nadador pudo coger la boya por dentro, obligando a Paula a tomar la trayectoria exterior. González aceleró en ese momento para imponer un ritmo rapidísimo y coger unos metros de ventaja que iban a ser vitales para su victoria final. «Hoy me he encontrado muy bien, mucho mejor que el pasado fin de semana, cuando estuve en Tordesillas. He sentido que podía estar arriba desde los primeros metros, sabía que podía hacer las cosas bien», destacaba Raúl González segundos después de que finalizara el recorrido. El nadador tenía claro que la prueba se había decidido en esa segunda boya. «Hemos llegado muy igualados a esa parte final de la carrera, pero he podido coger la trayectoria interior para ganas unos segundos. Y ahí he apretado para llevarme la victoria final», aseguraba el nadador, que, añadía que el agua estaba a la temperatura perfecta, 20 grados. «Al principio siempre da la impresión de que está un poco fría, pero luego es ideal para poder nadar», destacaba.

Raúl llegó a la meta con un tiempo de 15.27.41, mientras que Paula Alonso paró el crono en 15.35.02 para alzarse con la victoria en la categoría femenina. La nadadora del Parquesol lució una técnica impecable para pelear la victoria absoluta hasta los últimos metros, donde cedió ante el ímpetu de Raúl González. Paula se hizo con el triunfo y con la segunda posición en la general gracias a su impresionante brazada limpia. Por detrás de Paula llegó Esther Gómez (16.06.08) que finalizó segunda en féminas y tercera en la clasificación general.

La categoría absoluta, tanto la femenina como la masculina, recorrieron 1.100 metros en el Carrión, con una primera parte de la prueba a favor de corriente y una segunda en contra. Por su parte, los más pequeños tenían un circuito adaptado a cada edad.

ICategorías inferiores

Iván Puche fue el más rápido de los nacidos entre los años 2001 y 2004, seguido de Jon Antolín y Jorge Jiménez. Alba Ulloa, Mireia San Juan y Natalia Calderón coparon el podio femenino en esta categoría. Tanto los chicos como las chicas tuvieron que nadar 500 metros, con tramos a favor y contra la corriente.

Y en un día como el de ayer no podían faltar los nacidos entre el 2005 y el 2006. Mario Arias fue el más rápido entre los jóvenes, seguido de Hugo Puche y Diego de la Fuente. Lidia Santos demostró que por qué es una de las grandes estrellas de la natación castellano y leonesa y se impuso en la prueba femenina.

Los más de cien nadadores que ayer se citaron en el Carrión para celebrar las fiestas de Palencia a través del deporte disfrutaron de una tarde envidiable en el agua y demostraron que a esta travesía le quedan muchos años por delante.