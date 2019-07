Atletismo El Puentecillas se corona como el mejor equipo sub 16 de España Darío Sina posa con su plata en jabalina. / El Norte El club palentino logra seis medallas en el Campeonato de España celebrado en Gijón LÍA Z. LORENZO Palencia Lunes, 8 julio 2019, 13:32

Las buenas noticias no dejan de llegar al atletismo palentino. Con Marta García camino del Europeo sub 23 de Gavle, el Club Puentecillas se ha coronado como el mejor equipo español sub 16. Y lo ha hecho en un Nacional muy competido, en el que los atletas palentinos se han enfrentado a grandes rivales de clubes históricos.

Hay que destacar la gran actuación de Darío Sina, que se llevó dos preseas para casa. El palentino brilló con luz propia en el disco para colgarse el oro gracias a su estupendo lanzamiento de 54,62. Pero el atleta no se conformó y se subió al segundo puesto del podio gracias a sus 52,79 en jabalina para firmar una espectacular actuación en este Campeonato de España. Junto a él estuvo su compañero de lanzamiento, Matei Petru Bolborici que, con 54,11, batió el récord cadete de Castilla y León de lanzamiento de martillo y consiguió el bronce. El joven atleta palentino firmó un concurso en el que fue de menos a más y logró su gran marca en el cuarto lanzamiento. Luego hizo dos nulos en la búsqueda de la plata. También en los concursos lograron medalla las chicas. Paula Redondo se subió al segundo cajón del podio en lanzamiento de jabalina.

La palentina se quedó a tan solo 21 centímetros del oro. Ella lanzó 37,57, mientras que la campeona, Alba Borja, se fue hasta los 37.78. Y de los concursos, a la pista, donde los palentinos lograron preseas tanto en la velocidad como en el mediofondo. Lucía García se llevó el oro en los 1.000 metros y el elevo de 4x100 formado por Eva Mazariegos, Andrea Pérez, Paula Husillos y Ruth González, también se subió a lo más alto del podio gracias a su magnífico tiempo de 48.94. De esta forma y gracias a estas seis medallas, el Puentecillas quedaba primero en la clasificación por clubes con 56,4 puntos por los 54 del segundo, el todopoderoso playas de Castellón.