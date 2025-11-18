La primera añada de los Premios Deportes y Juventud La Diputación de Valladolid reconoce el esfuerzo, la dedicación y los logros de los deportistas de la provincia

Valladolid ha celebrado este martes en el Teatro Zorrilla la Gala de los Premios Deportes y Juventud 2025. El acto ha reunido a deportistas, jóvenes y autoridades para reconocer el esfuerzo, la dedicación y los logros de los deportistas de la provincia, así como para promover los valores asociados al deporte y a la juventud.

En esta primera edición, han recogido premio José María Mielgo Moneo, como mejor deportista masculino en la modalidad de tiro; Anastasia Lugán Sánchez, mejor deportista femenina en equitación TREK; Daniel Sanz Vicario, mejor promesa deportiva masculina en orientación; Ada María Trejo Calderón, mejor promesa deportiva femenina en patinaje artístico; y Ana Amado García, mejor deportista con diversidad funcional en la modalidad de kárate. Cada uno de ellos recibió una dotación económica de 1.200 euros.

La institución provincial ha concedido dos menciones especiales: una a la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León, por su compromiso con la inclusión y la promoción del deporte adaptado en la provincia, y otra a Asunción Bautista Arranz, informadora juvenil del Ayuntamiento de Cigales, por su destacada trayectoria de más de veinte años al frente del Punto de Información Juvenil de la Red Provincial de la Diputación de Valladolid.

Además, se hizo un reconocimiento a la nadadora paralímpica Teresa Perales, a la que se la valoró su trayectoria deportiva, y que estuvo acompañada en la gala por la también nadadora internacional, la burgalesa Marta Fernández.

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, felicitó a los galardonados y destacó que cada uno de ellos representa «una historia de esfuerzo, pasión y superación», así como el espíritu de los pueblos de la provincia: trabajadores, constantes y orgullosos de sus raíces. La Gala reconoce no solo los resultados deportivos, sino también la entrega, el compromiso y la capacidad de superación diaria de los jóvenes deportistas.

Conrado Íscar resaltó el papel del deporte como herramienta de igualdad, salud, cohesión social y formación, y recordó que desde la Diputación se impulsan programas para todas las edades y necesidades. La Diputación de Valladolid mantiene un firme compromiso con la juventud y el deporte, con programas que abarcan desde los Juegos Escolares hasta competiciones para adultos, pasando por actividades de verano y campamentos deportivos.

El presidente ha finalizado su intervención señalando que «cada niño, joven o adulto que participa contribuye a hacer de Valladolid una provincia más viva, más sana y feliz» y ha reiterado que la institución seguirá trabajando para que todos los municipios y vecinos, sin importar su edad o situación, tengan acceso real al deporte y la actividad física.

