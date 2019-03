«Pienso en el récord de España en pista cubierta y al aire libre» José San Pastor, en el Campo de la Juventud. / Antonio Quintero El palentino José San Pastor lidera actualmente el ranking mundial de lanzamiento de peso sub 18 LÍA Z. LORENZO Palencia Lunes, 4 marzo 2019, 21:25

Este palentino acaba de colocarse como líder en el ranking mundial de lanzamiento de peso sub 18 y este fin de semana viaja hasta Valencia para tratar de proclamarse campeón de España en pista cubierta. Ambicioso, pertenece a la generación de atletas posmilenial, esa que no se pone límites y nunca se asusta en la competición. José San Pastor 'Pepe' se enfrenta a la temporada de su consagración entre la élite mundial de los jóvenes lanzadores. Y no tiene miedo.

–Después de lanzar 19,47 y colocarte como líder del ranking mundial sub 18, ¿cómo se encuentra?

–Ahora mismo estamos en periodo de potencia, que es cuando más lanzamos y me he notado mejor que nunca, tanto físicamente como compitiendo. Peso menos que otros años, pero estoy mucho más rápido, lo que favorece que pueda lanzar más lejos.

–¿Qué pensó cuando vio la medición de su lanzamiento?

–Me llevé una gran sorpresa porque pasar de los 19.20 estaba siendo complicando para mí, incluso entrenando. Así que fue un gran momento. Personalmente, estoy muy agradecido de que salga a la luz todo el trabajo que hacemos durante los entrenos. Supone unas satisfacción enorme comprobar que lo que trabajas tiene recompensa.

–Frustrarse cuando está entrenando bien y los resultados no llegan, ¿forma parte del atletismo?

–A veces trabajas muchísimo y no ves los resultados en la competición. Eso molesta muchísimo, pero qué le vas a hacer. Forma parte de este deporte y tienes que aprender a aceptarlo. Tienes que vivir con ello.

–Los lanzadores siempre se sienten un poco oprimidos en la pista cubierta, ¿cómo se afronta?

–Sí que es verdad que en la pista cubierta no es lo mismo. Te ponen el límite para que no se salga la bola y quieras o no, eso te condiciona mentalmente a la hora de lanzar, incluso desde el calentamiento. Creo que Eso me lleva a pensar que al aire libre vamos a estar mejor.

-¿Puede volver a estar por encima de los 20 metros en la temporada al aire libre?

–Claro que puedo lanzar 20 metros al aire libre. Ahora mismo lanzo de una manera nueva que es mejor y más rápida. Yo me siento mucho más cómodo y eso me hace pensar que sí que puedo estar por encima de los 20 metros. Ahora he cambiado mi forma de lanzar y eso me ha ayudado mucho.

–¿Qué ha cambiado?

–Ha sido un cambio indirecto, que llegó desde mi subconsciente. Llevaba dos semanas sin lanzar y, en plena competición, lancé por instinto.

Este fin de semana viaja hasta Valencia para competir en el Campeonato de España sub 18 en pista cubierta, ¿qué espera?

–Lo que busco en Valencia es sobre todo la medalla. A partir de ahí, tengo en mente el récord de España bajo techo (18,93) y lo que quiera venir. Sé que estoy en un buen momento.

-Escuchándole parece que competir es muy sencillo, ¿realmente afronta tan bien la presión?

–Vengo de pasar un año muy malo que me ha hecho reflexionar. Este verano he pensado sobre lo que he hecho bien y lo que no. Ahora sé que si estoy bien entrenando tengo que estar bien en competición, que es algo que está conectado. Estoy convencido del trabajo que hacemos Fran Caballero y yo y que todo lo que trabajamos a lo largo de la temporada saldrá a la luz en los grandes momentos.

-¿Y cómo lo consigue?

–Uno de mis grandes retos es controlar la pregunta que siempre nos ronda por la cabeza, ese '¿estaré bien el día de la competición?. Desde mi punto de vista, ayuda mucho pensar en toda la gente que está detrás de ti, los que te quieren y te apoyan. Eso hace que te sientas seguro y puedas afrontar los malos momentos de otra manera.

–¿Piensa en lo que puede conseguir a largo plazo?

–No me gusta pensar muy a largo plazo. Solo quiero centrarme en la temporada, en lo que puedo controlar. Nunca miro más allá. Mi gran objetivo es ir al Mundial de Kenia júnior que se celebra en 2020. Hasta ahí quiero pensar, luego ya veremos qué pasa. A mí me gusta decir que con organización llegas a todo. A mí me sobra tiempo para estar con mis amigos, no me va mal en el instituto y entreno a tope. Todo es cuestión de tener claro lo que quieres.

–¿Cuál es su gran reto de la temporada?

–Llegar en el mejor momento al Festival Olímpico de la Juventud Europea (Azerbaiyán, del 21 al 27 de julio). En medio, quiero lograr el récord de España en pista cubierta y al aire libre.