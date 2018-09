La pelota castellano y leonesa celebra su fiesta en Pedrajas de San Esteban Foto de familia de todos los galardonados en la II Gala de la Pelota de Castilla y León La federación territorial galardonó a los mejores jugadores, equipos y clubes de la pasada temporada y reconoció a entidades, empresas, medios de comunicación y personas CRUZ CATALINA Domingo, 23 septiembre 2018, 17:08

El teatro-auditorio del Centro de Cultura Eloy Arribas de Pedrajas de San Esteban, donde tiene fijada su sede la Federación de Pelota de Castilla y León, fue escenario por segundo año la tarde del sábado de la Gala de la Pelota de Castilla y León con la que de alguna manera se cerró la pasada temporada y se dio inicio a una nueva, precisamente con un gran anuncio, el de la presencia entre los jugadores que integran el equipo nacional de herramienta que representara a España en el Campeonato Mundial Absoluto de Pelota que se celebrará en Barcelona entre los días 14 y 21 de octubre de los jugadores de la selección de pala corta de Castilla, Carlos Baeza e Imanol Ibáñez.

Premios y reconocimientos que en esta ocasión han sido para los clubes campeones y subcampeones de los Campeonatos de Castilla y León de clubes en frontón de 30 metros con pelota olímpica, Club de Pelota Puertas Bamar de Íscar y Club de Pelota de Laguna de Duero; de clubes de Primera División en frontón de 30 metros con pelota preolímpica, Club Frontenis El Paso de Navatejera (León) y Club de Pelota Olmedo; de clubes de División de Honor en frontón de 30 metros con pelota preolímpica, Club de Pelota Puertas Bamar y Club Frontenis El Caño de Hontanares de Eresma (Segovia); la Copa Presidente en frontón de 30 metros con pelota preolímpica, Club de Pelota Puertas Bamar y Club Frontenis El Caño; los Campeonatos de Castilla y León clubes de Primera División en frontón de 36 metros modalidad paleta cuero, equipos A y B del Club San Atilano de Zamora; de clubes de División de Honor en frontón de 36 metros modalidad paleta cuero, Club de Pelota Vallelado (Segovia) y Club de Pelota Puertas Bamar; de clubes de Primera División en frontón de 36 metros modalidad mano, equipo B del Club Paladín de Pelota de Salamanca y Club de Pelota Olmedo; de clubes de División de Honor en frontón de 36 metros modalidad mano, Club Paladín de Pelota de Salamanca y Club de Pelota Urbión de Covaleda (Soria); y la Copa Presidente en frontón de 36 metros modalidad mano, equipo B del Club Paladín de Pelota de Salamanca y Club Amor de Dios de Valladolid.

Miguel Ángel Medrano Ureta recogiendo el reconocimiento a su trayectoria deportiva de manos de dos de sus ex pupilos, Raúl Baeza y Carlos Sanz

Y de igual forma a los mejores jugadores de la temporada en los diversos Campeonatos de Castilla y León de frontenis masculino, Víctor Gilpérez (delantero) del Club IMD de Segovia y Sergio García (zaguero) del Club de Pelota Puertas Bamar; frontenis femenino Elena Cuesta (delantera) y Carmen Redondo (zaguera); herramienta, David Lagunar (dealnatero) del Club Pelota Vallelado y Álvaro Medina (zaguero) del Club de Puertas Bamar; y mano, Francisco Vicente (delantero) y Javier Garcia Plaza (zaguero) ambos del Club Paladín de Pelota.

Campeonatos de España

Tras estos llego el turno de reconocimiento a los jugadores y entrenadores integrantes de los equipos que han representado a Castilla y León y han logrado algún título en los diferentes Campeonatos de España empezando por la selección femenina sub-22 en frontón de 30 metros formada por María Rodríguez, Ana Francisco y Sara Ibáñez, junto a los seleccionadores Alfonso Pérez y Guillermo Rabanal, quienes subieron al podio por partida doble al vencer en sus respectivas finales a Navarra, en paleta goma, y a Murcia, en frontenis olímpico. Para después continuar con la selección absoluta de herramienta formada por Álvaro Medina, Carlos Baeza, Imanol Ibáñez, Rubén Arranz, Cesar Baeza, Daniel Arranz, David Lagunar, Carlos Sanz e Ignacio González y Raúl Baeza como seleccionador que ha obtenido como títulos el de campeona de España de Federaciones, tras vencer en la final a Cataluña y después de realizar un campeonato prácticamente impoluto, cediendo únicamente un partido a lo largo del mismo. Cabe destacar que la final se celebró en Pamplona en un día agridulce por el fallecimiento de la madre de César y Raúl Baeza y, a su vez abuela, de Carlos Baeza. Y el de campeona de la Copa de S.M. El Rey de pala corta, tras imponerse en la final a la siempre fuerte selección de Navarra el equipo formado por Carlos Baeza, Daniel Arranz e Imanol Ibáñez y Raúl Baeza como seleccionador.

Ya en el ecuador de la gala tuvo lugar el reconocimiento, mediante la entrega de sendas placas, a los dos clubes castellano y leoneses que este año han subido al pódio en algún de los Campeonatos de España, el iscáriense Club de Pelota Puertas Bamar, campeón de pala corta de División de Honor, y el salmantino Club de Pelota Las Villas, subcampeón de de Segunda Categoría de mano. Asi como a la entidad pública que mas ha mostrado su apoyo al deporte de la pelota, en este caso Ayuntamiento de Vallelado (Segovia), representado por su teniente-alcalde, Veronica Velazquez, y la concejala, Begoña Cuellar Escalante; y los medios de comunicación de la comunidad autónoma que han hecho seguimiento de las diversas actividades promovidas por la Federación de Pelota de Castilla y León y el deporte de la pelota en general, el Canal 8 Palencia de Radio Televisión Castilla y León y los periódicos Diario Palentino y La Gaceta de Salamanca.

Medrano

La ultima parte de la gala, y por tanto la más emotiva, se centro en reconocer a aquellas personas que por su trayectoria han destacado, no solo en el último año sino a lo largo de los últimas décadas, en el mundo de la pelota castellano y leonesa, como el presidente del Club de Pelota Paladín de Salamanca, Francisco Rodríguez, el trío de árbitros que ha formado parte del cuadro de jueces del Campeonato de España de Edad Escolar, el lagunero Andrés Ramos, el iscáriense Félix Sanz, y Florencio Gallego, y con todo el público puesto en pie brindando un largo y emotivo aplauso a quien durante años ha asido el mayor valedor de la pelota castellano y leonesa creando y dirigiendo varias escuelas de la modalidad de herramienta, el ex jugador, entrenador y seleccionador Miguel Ángel Medrano Ureta quien visiblemente emocionado y con lagrimas en los ojos apenas pudo articular palabras con las que agradecer la distinción.

Evento que reunió en un cordial y distendido ambiente a un sinnúmero de personas relacionadas con el deporte de la pelota en sus diferentes modalidades (directivos federativos y de clubes, árbitros, técnicos, jugadores, patrocinadores, empresas, entidades, etc.) procedentes de las nueve provincias de la comunidad autónoma entre las que se encontraban junto al presidente de la Federación de Pelota de Castilla y León, Roberto Fernandez Serrano, entre los muchos invitados, el presidente de la Federación Española de Pelota, Julián García Angulo, El director general de la Federación Internacional de Pelota Vasca, Jorge López García, los alcaldes de Pedrajas de San Esteban e Íscar, Alfonso Romo Martín y Luis María Martin García, el concejal de deportes de Pedrajas de San Esteban, Santiago Román Hurtado, y el diputado provincial responsable del servicio de deportes, Luis Martiano Minguela Muñoz.