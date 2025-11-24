Pedrajas sueña sobre ruedas con el powerchair football El club pedrajero, único en Castilla y León en esta modalidad, debuta en la Segunda División Nacional en un deporte que se asemeja al fútbol sala

En el pabellón de Pedrajas de San Esteban, cuatro sillas eléctricas se alinean antes de cada entrenamiento. El balón, grande y ligero, comienza a rodar y, con él, un sueño que nació hace solo dos años y que este fin de semana realizo su debut en la Segunda División Nacional de Powerchair Football. El equipo vallisoletano, el primero y único de Castilla y León en esta modalidad, llegó hasta aquí gracias a una historia tan íntima como poderosa: la ilusión de un hijo por seguir practicando el deporte que descubrió en Torrevieja durante las vacaciones familiares. Fernando Sanz, padre de Héctor y actual entrenador, recuerda que «la felicidad que le producía jugar me hizo pensar que nada mejor que crear un equipo aquí, en Pedrajas».

Aquella idea, que muchos habrían considerado imposible, fue tomando forma hasta convertirse en un proyecto pionero. Con esfuerzo, trámites, adaptaciones y una enorme dosis de voluntad, nació el Club Deportivo Powerchair Football Pedrajas de San Esteban, que este fin de semana representó a toda la Comunidad en una liga nacional donde compiten catorce equipos en España. Para Sanz, esta responsabilidad es «una gran satisfacción», un reconocimiento al trabajo realizado y también un motivo de orgullo social para un municipio de poco más de 3.000 habitantes.

Un deporte que deslumbra, un equipo que emociona

El equipo lo forman cuatro jugadores -Héctor, Juanma, Fer y Chuchi-, el mínimo imprescindible para competir. Entrenan en el pabellón municipal desde hace dos años, aprendiendo a manejar las sillas motorizadas con defensas delanteras específicas y adaptándose a un juego dinámico y sorprendentemente técnico. El powerchair football exige velocidad, precisión, coordinación y estrategia. Los partidos se disputan en una cancha de fútbol sala, con cuatro árbitros de la Real Federación Española de Fútbol y con un reglamento propio pensado para garantizar la igualdad y la seguridad. Quien asiste a estos partidos por primera vez, suele salir fascinado.

La evolución de los jugadores ha sido notable. Al principio todo era nuevo: el control de la silla, la orientación del cuerpo, el golpeo. Hoy, tras meses de esfuerzo, manejan el equipo de una manera satisfactoria. Y lo hacen con una unión especial. «Se han creado vínculos muy fuertes que nos aportan mucha energía», destaca Fernando Sanz, que resume los valores del grupo en tres palabras: esfuerzo, ilusión y vida. A ellas se suman el respeto, la deportividad y un compañerismo que desborda.

El fin de semana pasado, 22 y 23 de noviembre, vivieron uno de los momentos más importantes de su historia: su debut en la Segunda División Nacional en la primera vuelta que se celebró en Parla (Madrid). Enfrente tuvieron a rivales de enorme nivel, como Barcelona, Torrevieja o Portugal. Pero lejos de intimidarse, el equipo viajo con una mezcla de responsabilidad y emoción. «El debut es un hito para nosotros. Pensar que vamos a medirnos con equipos tan fuertes nos llena de ilusión», afirma Sanz, convencido de que podrán «mantener alto el pabellón de Castilla y León».

Más allá del reto deportivo, el club insiste en la necesidad de dar visibilidad al powerchair football y al papel social que desempeña. Para su entrenador, mostrar este deporte al público es fundamental: «Estos actos son muy importantes para la inclusión; para que las personas con discapacidad sientan que forman parte de la sociedad y son valoradas». Por eso lanzan un mensaje claro: necesitan jugadores y afición. «Les va a gustar este deporte y van a sentir sensaciones especiales. Para muchos puede abrir nuevos horizontes».

El proyecto ha recibido el apoyo de la Diputación de Valladolid, los ayuntamientos de Pedrajas, Megeces y Cogeces de Íscar, además de patrocinadores privados. Aun así, sueñan con obtener más respaldo institucional que les permita consolidar el club y seguir creciendo. Porque si algo tiene claro su entrenador es hacia dónde quieren llegar: «En Primera División. Hay que aspirar a lo más alto, y claro que podemos».

De todos los momentos vividos, Fernando Sanz recuerda con especial cariño el primer partido amistoso del equipo, también contra Parla. «Perdimos, sí, pero la ilusión de los jugadores al jugar por primera vez no nos la quita nadie». Al fin y al cabo, este proyecto ha sido, para él, una lección constante. «Son experiencias de vida que te enriquecen y te hacen mejor persona».

El fin de semana pasado, el equipo de Pedrajas de San Esteban no solo debuto en una liga nacional. También llevó consigo la fuerza de un sueño que nació en familia y que hoy representa a toda una Comunidad. Y, pase lo que pase, ya han logrado algo extraordinario: que el esfuerzo, la ilusión y la vida rueden sobre ruedas eléctricas por la pista y por el corazón de todos los que los siguen.

Competición en Parla

El debut del Club Deportivo Powerchair Football Pedrajas de San Esteban en la Segunda División Nacional se vivió este fin de semana en Parla, con una intensa jornada de partidos donde los mejores equipos del país -y también de Portugal- midieron sus fuerzas en una cita clave para el powerchair football. Todos los encuentros se pueden ver a través del canal oficial de Youtube de la Asociación de Clubes Powerchair Football España.

