Una partida de ajedrez con el campeón del mundo Pedro Encinas (primero a la derecha) junto a todos los participantes. / El Norte El segoviano Pedro Encinas fue uno de los cinco invitados a nivel mundial para participar en un evento junto a Magnus Carlsen EL NORTE Segovia Jueves, 18 octubre 2018, 22:16

El segoviano Pedro Encinas fue uno de los cinco invitados a nivel mundial a jugar una partida contra el campeón del mundo de ajedrez, Magnus Carlsen, en lo que fue la IV Play Live Challenge en vivo, celebrado en la sede central del Der Spiegel, en Hamburgo, y que fue emitido en directo por el Der Spiegel On Live y Data Base.

Todo un lujo; una experiencia; no todos los días tiene uno la oportunidad, en el deporte que practica y que le gusta, de compartir unos momentos, cara a cara, frente a frente, con todo un campeón mundial, ni ser el único español elegido, además de lo que supone la práctica de idiomas, como el alemán y el inglés.

«La verdad es que no me lo esperaba, cuando participas en algo siempre tienes la ilusión de que te toque, pero sinceramente, no lo esperaba. Han sido unos días inolvidables», comentó Encinas.

Esta posibilidad surgió a través de una aplicación para el teléfono móvil «que consiste en una serie de retos y niveles relacionados con el deporte del ajedrez que tienes que ir superando;también tienes la posibilidad de entrenar», explicó.

Encinas define a Magnus Carlsen como una persona «muy cercana, no paró de sonreír en ningún momento; estuvo muy agradable y muy amable con todos».