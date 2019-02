Participación de calidad en la Travesía Invernal de la Mujer Muerta Un grupo de participantes, subiendo a La Pinareja. / El Norte La marcha reúne en esta nueva edición a 132 participantes en una jornada marcada por el viento EL NORTE Segovia Martes, 19 febrero 2019, 18:58

Siempre bella, siempre espectacular ( y son ya 46 ediciones). Así es la Travesía Invernal de la Mujer Muerta organizada por el Grupo de Montaña Diego de Ordás, con la colaboración del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Segovia, La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Otero de Herreros.

El recorrido de la Marcha de unos 20 kilómetros con 1.239 metros de desnivel acumulado positivo y 1.180 m. negativos, está comprendido entre el abandonado aparcamiento del complejo del Cine Panorámico y la estación de ferrocarril de Otero de Herreros.

Con un día soleado pero sensación térmica de entre -9 ºC y 1 ºC fuerte viento en las cumbres y terreno helado, la marcha empezó con la entrega del premio del concurso de fotografía José Luis Gómez, Pepe que con instantáneas que se captan durante el desarrollo de la travesía, se lleva a cabo anualmente.

Seguidamente, tras unas recomendaciones sobre el desarrollo de la marcha, ya que esta transcurre por el Parque Nacional de La Sierra de Guadarrama, se dio la salida a los 132 participantes de esta edición (91 hombres y 41 mujeres). Lejos de lo esperado y teniendo en cuanta las previsiones meteorológicas que, con cubierta de nieve y días soleados suele favorecer la participación, esta vez quizás por miedo al hielo, la asistencia fue sensiblemente inferior a otros años también con días claros, si bien en relación con otros años puede decirse que primó la calidad sobre la cantidad ya que no hubo prácticamente retiradas, solo dos montañeros se dieron la vuelta antes de la Pinareja y siete desde el Puerto de Pasapán. Al final el trayecto no resultó tan dificultoso como se preveía, lo que no evitó tener que emplear material técnico (crampones-piolet).

El tiempo empleado, entre seis y nueve horas, aunque hubo algún participante que entró fuera de control antes de las seis horas establecidas como tiempo mínimo al tratarse de una marcha de regularidad no de competición. Se empezó a dar la salida a las 9:15 h. y los últimos en llegar a Otero de Herreros lo hicieron a las 18:30 horas.

Los 132 participantes acudieron de las localidades de Ávila (CD Almanzor), El Espinar-Segovia (Club Alpino Peña Oso y Caloco), León (SLAC), Madrid (Club Alpino Madrileño, OJE. Guías, OJE. Hogar Vallecas, RSEA Peñalara y Tierra de Fuego), Segovia (CD Aguacero, GM Diego de Ordás, GM El Nevero), Torrijos-Toledo (OJE. Hogar Torrijos) y Valladolid (Club Montaña Everest). Destacar en este punto la presencia de Jerónimo González, del Grupo de Montaña El Nevero, que a sus 84 años sigue colaborando con su experiencia y buen hacer, en la organización y desarrollo de la Travesía, encargándose en esta edición del control de paso de 'La Torreta' en Collado Mayor (encima del Circo de Otero de Herreros).

Como es costumbre, la organización obsequio a los participantes con un refrigerio a la salida y llegada de la marcha base de productos de la tierra, dulces en los diferentes controles del recorrido y un recuerdo al finalizar la actividad.