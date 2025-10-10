Parras y Pineda lo quieren todo en el Mundial Virtus de Australia

El Norte Valladolid Viernes, 10 de octubre 2025, 21:55 Comenta Compartir

Los atletas castellano y leoneses serán protagonistas este fin de semana en el Campeonato del Mundo Virtus de Atletismo, destinado a deportistas con discapacidad intelectual.

Los representantes de la Federación de Deporte Adaptado de Castilla y León (Fedeacyl), el soriano David José Pineda y el vallisoletano Adrián Parras serán dos de los estandartes de la selección española en Australia.

El velocista y el mediofondista forman parte del combinado de la Federación Española de Deportes para personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI) que ya está en Brisbane con un total de catorce atletas, entre los que están los dos castellanos.

En el caso de Pineda, el soriano no ha vaciado la maleta de su cita en el Mundial de Atletismo Paralímpico en la India, donde se colgó un histórico oro en los 400 metros con marca del año (47:45), y que le coloca en la mejor posición para repetir en la cita de Australia, a la que también llega como actual subcampeón paralímpico en los Juegos de París.

En Brisbane, además, el velocista de origen dominicano también competirá en el 200 y el relevo 4x400, como la principal baza del equipo español.

Debutará este sábado a las 12:30 horas con las series de 400 metros. La final está programada para el domingo, 12 de octubre, a las 13:20 horas. El lunes participará en la semifinal de los 200 metros, a partir de las 10:20 horas, y en el caso de clasificarse, hará la final el martes, desde las 12:35 horas

Será el propio martes, y apenas dos horas después, cuando el velocista de Fedeacyl forme parte del equipo del 4x400 con el que España buscará el oro para poner el cierre a su participación en el Mundial australiano

La juventud de Adrián Parras

Por su parte, Adrián Parras competirá en dos pruebas en Brisbane. El atleta vallisoletano del Vicky Foods Athletics debutará este sábado en el 10.000 metros. El pucelano, que ostenta el récord de Europa en esta distancia en ruta, saltará al tartán con la idea «de hacerlo lo mejor posible», en una prueba en la que será el mediofondista más joven del Mundial.

A sus 23 años, pero ya con experiencia en citas internacionales, el de Simancas repetirá en el 5.000 metros, el martes 14, a partir de las 10:30 horas.

Temas

Atletismo

Simancas