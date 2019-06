Paquito y Lebrón inician en Valladolid su asalto al número 1

La pareja formada por Paquito Navarro y Juan Lebrón se han impuesto en tres sets a Ale Galán y Juani Mieres en la final del Máster de Valladolid (6/7, 6/4 y 6/4), y ponen la primera piedra en la carrera que han iniciado en pos del número 1 del ranking mundial que perseguirán en la próxima parada en Suecia. No fue fácil para ellos cumplir el pronóstico ya que la nº 3 del circuito y pareja campeona en el anterior Máster de Buenos Aires no solo plantó cara de la primera a la última bola sino que llegó a mandar en el marcador tras imponerse en la primera manga tras tie break. En el mismo guion se movió la final femenina, en la que la pareja campeona, Salazar-Ari Sánchez, hubo de superar un set adverso y un montón de dudas antes de ofrecer su mejor versión (5/7, 6/1 y 6/4). Las 'Martas' hicieron un esfuerzo extra en la primera manga para levantar un 5-2 y acabaron pagando una factura demasiado cara ya que a partir del segundo no se encontraron nada cómodas cediendo toda la iniciativa a sus rivales.

Mucho tuvieron que remar Paquito Navarro y Juan Lebrón para hacerse con el título, y no solo en lo que a juego se refiere. La final se jugó en varios frentes, también en el psicológico, con muchos nervios de inicio lo que motivó varias advertencias por parte del juez árbitro y no pocos vaivenes en el estado anímico de ambas parejas que convirtieron el partido en una montaña rusa. Un paréntesis hay que abrir en este sentido para destacar la puesta en escena de Navarro, MVP de la final, que no solo tuvo que poner en pista su mejor pádel sino que durante muchas fases hubo de tirar de su compañero y ejercer de psicólogo para devolver al partido a Lebrón, desconcentrado y perdido en su particular guerra por las llamadas de atención del juez árbitro. Como guinda, Paquito dejó para la galería y para la historia del torneo nada menos que seis puntos ¡de siete bolas devueltas desde fuera de la pista! Galán y Mieres, que dejarán de ser pareja tras el torneo de Bastad (Suecia), desaprovecharon dos bolas con 3-4 abajo para enderezar el segundo set, y ya en el tercero aguantaron el tipo hasta el noveno juego, con break para Navarro-Lebrón. Hasta cuatro bolas de partido levantaron pero a la quinta la pareja hispano argentina formada por Galán y Mieres dio su brazo a torcer ante un binomio Navarro-Lebrón que de esta forma levanta su tercer trofeo de la temporada.

La final femenina se movió en unos parámetros similares aunque con una pareja sensiblemente superior en el cómputo global. Esa fue la formada por Salazar (MVP de la final) y Ari Sánchez, que pese a comenzar mandando vieron cómo las 'Martas' le daban la vuelta a un 5-2 adverso. A partir del segundo set sí fueron muy superiores y ya no se dejaron sorprender con 56 bolas ganadoras por 31 de Ortega y Marrero.Volverán a verse las caras las dos parejas en Suecia y allí sí tendrán el número 1 del ránking en juego debido a la igualdad extrema existente entre ambas a lo largo del curso.