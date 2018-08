El palentino Husillos será el único español en la final de 400 El español Óscar Husillos (c) participa durante las semifinales de los 400 metros durante los Europeos de Atletismo. / Efe Exentos en primera ronda por estar entre los doce primeros del ránking europeo del año, Hortelano y Búa llegaban inéditos a semifinales EL NORTE Valladolid Miércoles, 8 agosto 2018, 20:31

El palentino Óscar Husillos será el viernes el único representante español en la final de 400 metros de los campeonatos de Europa, tras la eliminación del toledano Lucas Búa y el canario Samuel García, que de esta forma podrán correr las semifinales del relevo 4x400.

Más sobre el Europeo de Atletismo El vallisoletano Sergio Juárez, eliminado en los 200 metros

Exentos en primera ronda por estar entre los doce primeros del ránking europeo del año, Hortelano y Búa llegaban inéditos a semifinales. Samuel García -decimotercero en la lista- tuvo que ganarse el puesto un día antes en la primera ronda.

Búa fue el primero en comparecer, con la tercera mejor marca (45.25). Sólo pasaban los dos primeros y dos más por tiempos. El toledano no encontró el ritmo y cuando quiso avanzar en la recta, clavó en los últimos metros y terminó sexto con 45.48. Frenó al final, pensando en el relevo. El británico Matthew Hudson-Smith marcó territorio con 44.76.

«Estoy contento, pese a todo. He hecho mi carrera, la primera parte más rápida de lo normal y lo he dado todo, pero me ha faltado un poco al final. Tal vez al verme fuera de los puestos el inconsciente me ha hecho frenar. Estaré en las semifinales del relevo, donde cualquier cosa puede pasar», dijo Búa.

Husillos salió en la segunda con el cartel de favorito, pues era el único de los ocho que había bajado este año de los 45 segundos (44.73 en el mitin de Madrid).

En la salida estaba también un viejo conocido de Husillos, el checo Pavel Maslak, el hombre que heredó en marzo pasado la medalla de oro en los Mundiales bajo techo tras la descalificación del palentino y del dominicano Luguelín Santos en Birmingham.

El atleta de Astudillo llegó tercero a la recta y tuvo que apretar de firme para ganar plaza directa en la final, segundo con 45.17, sólo por detrás del polaco Karol Zalewski, que hizo la mejor marca de su vida con 45.11.

Por último, Samuel García partía en la tercera serie junto al defensor del título, el británico Martyn Rooney, y al campeón del mundo, el noruego Karsten Warholm, ganador con 44.91. Con 45.48 de mejor marca este año, al canario le correspondía el quinto puesto teórico y acabó séptimo con 45.87.