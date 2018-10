El pabellón Pedro Delgado se prepara para el gran día Aspecto que luce el pabellón Pedro Delgado tras las obras. / Antonio Tanarro El Ayuntamiento y la empresa que ha ejecutado las obras se reunirán para valorar si es posible retomar el pulso a la actividad deportiva incluso este fin de semana EL NORTE Segovia Martes, 16 octubre 2018, 21:02

Llama la atención y es muy atractivo a primera vista. Siempre lo ha sido; ahora todavía más. Así luce el pabellón Pedro Delgado su nueva imagen tras las obras de sustitución del parqué. Y además, con otra satisfacción añadida. Los plazos de los trabajos previstos van camino de cumplirse con creces. Atrás queda todo el trámite burocrático, el retraso y los inconvenientes. La empresa encargada de su ejecución, Mondo Ibérica, ha cumplido y solo falta que terminen las tareas del pintado de la pista, dependiendo de las condiciones del tiempo, un tanto cambiantes en estos últimos días.

No se descarta incluso que se pueda abrir incluso este fin de semana e ir recuperando poco a poco el ritmo normal de las actividades, aunque antes de lanzar las campanas al vuelo, el Ayuntamiento espera conocer la respuesta definitiva de Mondo Ibérica. De la reunión que mantenga este miércoles la concejala de Deportes, Marian Rueda, con el gerente de la empresa, saldrá la respuesta definitiva. «Ya nos dirán si es posible o el día en el que se pueda utilizar con plenas garantías y si se da el caso, trataríamos de recuperar las actividades que estuvieran previstas para este fin de semana, pero es mejor no adelantar acontecimientos y no precipitarnos», apuntó Marian Rueda. En esa reunión se valorarán todos los aspectos y se estudiarán los pasos a seguir para recuperar esa normalidad, que bien se agradece. Marian Rueda expresó su satisfacción por el buen desarrollo de las obras.

El Ayuntamiento también trabaja en la posibilidad de realizar una inauguración oficial con una jornada dedicada al deporte segoviano, que quedaría, a falta de confirmación, para mediados del mes de noviembre, una vez terminen los próximos puentes festivos marcados en el calendario.