Óscar Husillos, contra su última barrera Óscar Husillos, en las semifinales de los Europeos de Berlín. / Clemens Bilan / EFE El atleta palentino busca brillar al aire libre tras su espectacular temporada bajo techo en el 2018 LÍA Z. LORENZO Palencia Viernes, 25 enero 2019, 13:03

Los corredores de 400 son especiales. Disfrutan en el límite, en esa barrera que hay que derribar antes de que el ácido láctico ralentice las piernas. Lo sabe bien Óscar Husillos, que este año busca sus propios límites tras los éxitos que obtuvo la pasada temporada. El palentino se enfrenta a un año atípico, al final del ciclo olímpico. Y lo hace con la intención de romper su última barrera, ser una estrella también al aire libre.

«Tengo ganas de empezar a competir ya. Todavía no estoy al 100%, aún me queda un mes y medio largo de preparación para llegar bien al Campeonato de España y al de Europa bajo techo, los dos objetivos de este primer tramo de temporada. Nos quedan entrenamientos fuertes por delante», asegura el atleta palentino, que está inmerso en la preparación que definirá el resto del año.

«La pretemporada siempre es dura porque vienes de un parón y los entrenamientos son exigentes. Se pasa un poco peor porque los asimilamos como si fueran competición. Tengo ganas de acabar este periodo y de empezar a competir», reseñaba Husillos. La competición, ese lugar donde los atletas se transforman y que este año se extenderá hasta el 6 de octubre, día que se cerrará el Mundial de Doha (Qatar).

Pista cubierta

«Afronto esta temporada de una forma diferente, porque es muy larga. Mi entrenador y yo hablamos y decidimos competir en pista cubierta, pero hay que tener en cuenta que el año al aire libre se va a hacer muy largo. Estamos valorando si descansamos el mes de marzo prácticamente entero y empezamos de cero o si hacemos un periodo de pretemporada más largo. Dependerá de muchas cosas, porque tenemos que aguantar hasta octubre, que normalmente es cuando empezamos a entrenar», afirmaba un Óscar Husillos que nunca se planteó, como sí han hecho otros velocistas, olvidar la pista cubierta.

«Es cierto que hay atletas que han renunciado porque en los últimos años han tenido problemas físicos que les han impedido competir al 100%. Y también hay velocistas que prefieren preparar solo el aire libre porque estamos al final del ciclo olímpico. Son decisiones que cada atleta tiene que tomar con su entrenador. Nosotros creemos que la diferencia entre un campeonato y otro es tan grande que se puede hacer todo», explica el palentino, que no ha tenido que lamentar ninguna lesión importante.

«No tengo ninguna molestia ahora mismo, pero sí que empezamos con un pequeño retraso porque al final de temporada tuve un pequeño edema en el pie. Eso me obligó a estar septiembre y casi todo octubre en rehabilitación, lo que ha provocado que haya comenzado más tarde de lo que quería. Pero lo estamos solventando poco a poco con el trabajo de los entrenamientos», aclara Husillos. El palentino debutará en el 400 el próximo sábado 2 de febrero, pero sí irá a la Gil Pérez de Salamanca, el lugar donde toda su historia comenzó. «A todo el mundo le maravilla la pista de Salamanca y a mí me encanta correr allí. Tener la oportunidad de competir casi en casa, con un ambiente es espectacular, es un lujo. Allí batí el récord de España de 300 lisos y me trae grandes recuerdos». Así que repetirá distancia, aunque ya avisa que nadie debe esperar una marca espectacular. Este año, todo debe ir más despacio.

«Ya el año pasado sentí los focos de la Federación. Aprendes a llevarlo de otra forma, con menos presión. Este año no tengo ninguna presión porque he empezado muy tarde a entrenar. El año pasado me encontraba tan bien que yo mismo me decía, 'no puedes dejar de ganar porque estás bien, sabes que estás bien'. Me sentía en la obligación de ganar. Ahora todo es distinto. Veremos cómo va el estreno este fin de semana en Salamanca y, sobre todo, cómo estoy en Karlsruhe, que va a ser el primer 400 que corra. Luego, espero que las cosas salgan bien en Madrid», reflexiona el velocista, que tiene una agenda muy apretada este mes de febrero para preparar los Europeos bajo techo que se celebrarán en Glasgow, del 1 al 3 de marzo.

«El primer 400 lo correré en Karlsruhe, dentro del World Indoor de la IAAF. La semana siguiente iré a Madrid y luego llegará el Campeonato de España. También tengo la prueba de Dusseldorf, a la que solamente iré si tengo la oportunidad de ganar el World Indoor Tour, si no esperaré hasta los Europeos de Glasgow. En medio seguramente nos vayamos de concentración a Valencia con la RFEA», analiza Husillos. Con todas esas fechas en la cabeza, el velocista palentino sabe que todas las miradas están clavadas en él y que la temporada en pista cubierta que hizo el año pasado es difícilmente superable. A pesar de la ya famosa descalificación por rozar con la zapatilla la línea en los Mundiales de pista cubierta, la sensación de superioridad absoluta sobre sus rivales ha permanecido en el tiempo. Porque hace un año, Óscar Husillos volaba sobre el tartán.

«Es muy complicado que las cosas me vayan mejor que el año pasado en pista cubierta. La idea es llegar en las mejores condiciones posibles al Campeonato de Europa y meterme de nuevo en la final, poder luchar con los mejores. Si hablamos de la temporada, está claro que el gran objetivo es estar en el Mundial de Doha. Pero no podemos olvidar la Copa de Europa por selecciones, que es una cita muy importante para nosotros. Vamos a tener que pelear mucho para que España se quede en la Superliga».

Eso ya será en la temporada al aire libre, la última frontera que le queda. «Tengo ganas de hacer las cosas bien en verano, porque el año pasado en Berlín no pude hacerlo todo lo bien que hubiera querido», finaliza Óscar Husillos. El palentino se enfrenta a una temporada clave, con los recuerdos del pasado y la idea de llegar a Qatar en su mejor momento para enfrentarse a los mejores velocistas del mundo.