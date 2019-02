Atletismo Óscar Husillos quiere brillar en Madrid Husillas entra primero en meta, seguido de Luguelín Santos y Pavel Maslak. / Phil Noble/Reuters El velocista palentino busca encontrar su primera gran marca esta temporada entre los mejores atletas del mundo LÍA Z. LORENZO Palencia Viernes, 8 febrero 2019, 11:30

Óscar Husillos se enfrenta hoy a su primera gran cita de la temporada con un mantra que repite cada vez que se le pregunta: «sé que puedo correr tan rápido como en Birmingham». Y ser tan veloz como lo fue en el Mundial bajo techo significa correr por debajo de 44.92, una marca que es récord de Europa en pista cubierta. Eso es ser muy rápido. Óscar Husillos lo es. Lo ha demostrado bajo techo y al aire libre y esta temporada quiere brillar entre las grandes estrellas del mundo del atletismo. Muchos de ellos se dan cita hoy en el Meeting de Madrid.

Hace escasos días, el velocista palentino analizaba la temporada justo antes de que debutara en Salamanca. «Es muy complicado que las cosas me vayan mejor que el año pasado en pista cubierta. La idea es llegar en las mejores condiciones posibles al Campeonato de Europa bajo techo y meterme de nuevo en la final, poder luchar con los mejores. Si hablamos de la temporada, está claro que el gran objetivo es estar en el Mundial de Doha. Pero no podemos olvidar la Copa de Europa por selecciones, que es una cita muy importante para nosotros. Vamos a tener que pelear mucho para que España se quede en la Superliga», aseguraba el palentino, que hoy tiene su primer test importante ante algunos de los mejores cuatrocentistas del momento. Porque en Madrid estarán Luguelín Santos y Karol Zalewski, dos rivales de altura para medir el estado de forma del palentino. El dominicano es un competidor nato que esta temporada todavía no ha corrido por debajo de 46 segundos. Su mejor crono es el que hizo en Polonia hace escasos días (47.30). En esa misma prueba, Zalewski hizo su mejor tiempo de la temporada, con un interesante 46.67. Los dos llegan en un gran momento para medirse a Husillos.

El palentino está en el centro de los focos en una competición que reúne a algunos de los mejores atletas del momento, lo que demuestra que ya es una estrella. Junto a él estarán atletas de la talla de Dafne Schippers, Yunier Pérez, Bingtian Su, Zheneye Xie, Yulimar Rojas, Orlando Ortega, Marcin Lewandowki, Adel Mechaal, Winny Chebet, Sofía Ennaoui, Solange Pereira, Michal Haratyk o Konrad Bukowieck.

Desde luego, Schippers a es uno de los grandes atractivos en el Meeting de Madrid. Porque la neerlandesa no solo es una excepcional velocista, también tiene una personalidad que salta de la pista a la grada. El público la adora. También va a estar en la capital Orlando Ortega, el vallista del momento que acaba de quedarse a una centésima del récord de España en Torun (Polonia). Sus 7.49 lo colocan como líder mundial del año en los 60 vallas, junto a la superestrella Holloway. Tampoco habrá que perder de vista a Konrad Bukowiecki, el lanzador polaco que sabe lo que es tirar por encima de los 22 metros. Desde luego, es el lugar perfecto para que Husillos brille junto a las grandes estrellas.