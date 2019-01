A Óscar Husillos no se le olvida ganar Óscar Husillos cruza la línea de meta en Salamanca. / María Serna El velocista astudillano inicia la temporada con un doble triunfo en Salamanca Á. M. Palencia Sábado, 26 enero 2019, 23:32

Debut ilusionante el que ha ofrecido el velocista palentino Óscar Husillos en Salamanca, donde se alzó con el triunfo en las dos modalidades en las que competía. En el 200, el astudillano, en una polémica salida, se alzó con el triunfo final al registrar un tiempo de 21.45, que le sirvió para finalizar por delante de Álvaro Plaza y Sergio Juárez.

Con el triunfo en el 200, todos los focos se centraban en el 300 metros, prueba en la que el año pasado, el velocista astudillano lograba establecer el actual récord de España bajo techo. Aunque Husillos ya avisaba de que iba a ser muy difícil repetir los éxitos del año pasado (esta temporada la preparación ha empezado más tarde), en el ambiente se palpaba que el palentino podía volver a repetir la hazaña de la temporada pasada. La carrera, controlada en todo momento por el astudillano, no deparó ninguna sorpresa y, aunque un nuevo récord no se escribió en el palmarés del palentino, las sensaciones sí que fueron positivas, pues Husillos registró la segunda mejor marca española de todos los tiempos en pista cubierta (33.14). Y es que la pista salmantina es una de las favoritas para Husillos, ya que en ella ha conseguido los dos mejores tiempos en pista cubierta en el 300. «A todo el mundo le maravilla la pista de Salamanca y a mí me encanta correr allí. Tener la oportunidad de competir casi en casa, con un ambiente es espectacular, es un lujo. Allí batí el récord de España de 300 lisos y me trae grandes recuerdos». Eran las palabras de Husillos antes de viajar hasta la pista Gil Pérez.

Husillos, en una de las curvas, intenta pillar a Álvaro Plaza. / María Serna

Después de su primera toma de contacto con el tartán, Husillos se pasará al 400 la próxima semana, cuando dispute el World Indoor Tour en Karlsruhe (Alemania). «El primer 400 lo correré en Karlsruhe, dentro del World Indoor de la IAAF. La semana siguiente iré a Madrid y luego llegará el Campeonato de España. También tengo la prueba de Dusseldorf, a la que solamente iré si tengo la oportunidad de ganar el World Indoor Tour, si no esperaré hasta los Europeos de Glasgow. En medio seguramente nos vayamos de concentración a Valencia con la RFEA», afirmaba Husillos sobre su posible calendario para la temporada de pista cubierta.