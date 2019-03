Atletismo Óscar Husillos obtiene su plaza en las semifinales a medio gas Óscar Husillos, tras proclamarse vencedor en la final de los 400 m del Campeonato de España. / A. Cabrera El palentino consigue la primera posición en su serie de Glasgow con mucha inteligencia y un tiempo de 47.34 EL NORTE Palencia Viernes, 1 marzo 2019, 11:47

Óscar Husillos ya tiene su hueco en las semifinales del Campeonato de Europa bajo techo de Glasgow. El palentino ha conseguido su plaza en la carrera de esta tarde con una carrera casi perfecta, en la que ha exhibido inteligencia para no gastar demasiado sin arriesgar en ningún momento la primera plaza. Husillos corrió por la calle seis y lo hizo siempre pegado a la valla, tal vez con el recuerdo de Birmingham en la cabeza. En el paso por el 200, el velocista ha cogido la cuerda, siempre por detrás de Owen Smith. El británico fue valiente y quiso tirar para clasificarse por puestos. Ahí se vio a un Husillos con buenas sensaciones, ya que no se puso nervioso, cerró la cuerda y aprovechó los últimos 40 metros para superar a todos sus rivales y hacerse un hueco en semifinales a medio gas (47.34).

Tras la carrera, Husiilos habló en el micrófono de Teledeporte. «Creí que había corrido un poco más rápido. Al principio me ha sorprendido el británico, pero me he sentido cómodo en cuanto le he pasado. Ahora hay que descansar para esta tarde». Las semifinales de 400 comenzarán a las 21:55. Husillos se jugará esta tarde su gran objetivo en estos campeonatos, estar en la final de los Europeos. Y por lo visto en las series de por la mañana, las plazas del sábado van a estar muy caras, con los tres españoles, Búa, Husillos y Guijarro, y la gran amenaza, el noruego Warholm.