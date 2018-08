Óscar Husillos: «Si he ganado un Mundial puedo ganar un Europeo» Óscar Husillos / A. P. El de Astudillo desembarca en Berlín como favorito al oro en los 400 metros ALBERTO POZAS Enviado especial a Berlín Martes, 7 agosto 2018, 11:59

Sabe lo que es saborear la gloria durante unos minutos antes de que se la quiten, y tiene ganas de que esta vez nadie pueda arrebatarle su medalla de oro. El palentino Óscar Husillos (Astudillo, 1993) ha aterrizado en Berlín dispuesto a proclamarse campeón de Europa allí donde Usain Bolt se convirtió en leyenda, y convencido de que esta semana dejará atrás los fantasmas de Birmingham: «Si he ganado un mundial puedo ganar un campeonato de Europa», dice tajante el rey sin corona de los cuatrocientos metros lisos. El plusmarquista nacional de pista cubierta correrá directamente en las semifinales de la prueba el miércoles a las 19:30. Con Bruno Hortelano entregado en cuerpo y alma a la mitad de la distancia, Husillos se coloca como la segunda mejor marca de los participantes: con sus 44.73 segundos de Moratalaz sólo tiene por delante al británico Matthew Hudson-Smith, subcampeón europeo de 2014.

El discípulo de Luis Ángel Caballero no huye de su pasado, y de vez en cuando busca el vídeo de la carrera para regodearse en esa línea del averno: «Me gusta verla, destrozo a mis rivales, fue una época y un estado de forma increíble», dice, seguro de poder repetir la jugada esta semana en Berlín, pero esta vez sin ser víctima del peralte. El objetivo: subir a la zona del pódio donde ningún español ha subido en esta prueba. Y de postre, el relevo 4x400 con Hortelano, Samu García, Lucas Búa y los reservas con la mirilla puesta en el récord que les llevó al quinto puesto del mundial el año pasado: este lunes ha revelado que un técnico de la Federación dijo que «nunca he visto un grupo de velocistas corriendo tan rápido en un relevo» en Postdam.

El oro del 800

La pelea por el codiciado oro del 800 se fragua entre El Bierzo y La Fuente de San Esteban. El plusmarquista español, Saúl Ordóñez, y el campeón de España, Álvaro de Arriba, celebrarán un nuevo duelo a muerte en el campeonato de Europa como grandes favoritos. Ordóñez, que este año ha terminado por salir de la cueva con todo su potencial, viene de convertirse en el español más rápido de la historia con sus 1:43.65 minutos de Mónaco y con una fama de reventar carreras en la última recta que le precede allí donde va. Correoso y competitivo, tendrá que hacer frente al dos veces campeón Kszczot y al campeón mundial Bosse y al potro de Salamanca: Álvaro de Arriba.

Está convencido de poder conseguir el oro, pero a pocas horas de poner rumbo a Berlín apunta a sus favoritos: el polaco Kszczot y el tapado Tuka. «Hemos entrenado para ello, los entrenamientos son excelentes, la marca no ha salido, pero a nivel de resultados hemos demostrado que estamos rindiendo muy bien». Ha corrido un segundo más lento que los mejores de Europa, pero hace unos días se proclamó campeón nacional por delante de Ordóñez. Con unas últimas rectas que recuerdan al mejor Arturo Casado, lamenta que su marca no refleje su calidad, pero tiene claro que una medalla en Berlín cimentará un camino de éxitos hasta Tokio en los Juegos Olímpicos de 2020: «Tenemos mucho más que dar», afirma al mismo tiempo que reconoce que «ha llegado nuestra madurez deportiva».

Sergio Juárez, debutante en una gran cita absoluta. / A. P.

El debut de Sergio Juárez

Veintiún años recién cumplidos y estudiante de dietética y musculación, el vallisoletano Sergio Juárez llega a Berlín para debutar en los 200 metros después de correr en 20.90 segundos y ser campeón de España sub23. «Esperábamos que iba a ser un buen año, pero no tanto», dice hablando en plural por él y por su entrenador Sergio San José. Todavía no sabe si además de la prueba individual correrá el relevo, pero tiene claro que el objetivo es «disfrutar de la experiencia, es mi primera internacionalidad».

Juárez ha visto este lunes desde la grada cómo sus compañeros de selección caían eliminados en las series clasificatorias de cien metros lisos, muy lejos del nivel marciano que mostraron los sprinters españoles en el campeonato nacional de Getafe. «Cuando he visto las marcas del cien de chicos, he pensado que igual la pista no es tan rápida como pensábamos», dice el vallisoletano sobre el estadio donde Usain Bolt trituró los récords mundiales de 100 y 200 metros hace ocho años. Tranquilo y con los deberes hechos ante su debut internacional, Juárez sentencia: «Si estás rápido, estás rápido».