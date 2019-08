Atletismo Óscar Husillos está a 9,1 décimas del Mundial de Doha óscar Husillos, en el Mundial de pista cuboerta. / EFE El palentino aún tiene dos oportunidades para lograr la mínima (45.26) que exige la RFEA Jueves, 29 agosto 2019, 13:05

En atletismo, la vida a veces se reduce a unas décimas. Lo sabe bien Óscar Husillos que se enfrenta a una carrera contra el crono en una pista de doble calle. Por un lado debe rebajar 9,1 décimas su mejor marca de la temporada (46.17) para conseguir los 45.26 que pide la Real Federación Española de Atletismo para acudir al Mundial de Doha. Por otro, al palentino solo le quedan dos oportunidades para asaltar la mínima, el Campeonato de España que se celebra este fin de semana y el Meeting de Andújar del 6 de septiembre, día límite para que los deportistas obtengan el pasaporte para Catar. «La semana que viene voy a tener que volver a intentarlo en La Nucía. Y ojalá salga. Como última opción ya, el Meeting de Andújar». Esas palabras de Husillos tras el Meeting de Madrid dejan bien a las claras que el velocista no se conforma con estar en el relevo largo, quiere buscar hasta el final la mínima porque cree que la tiene en las piernas. «Tengo que pensar en que puedo estar perfectamente por debajo de 45.50, pero no me sale la verdad», afirmaba tras correr en el renovado Estadio de Vallehermoso.

La gran prueba será bajar de esos 46 segundos, algo que llevaba haciendo de forma regular desde el 2017 pero que esta temporada se ha convertido en un muro difícil de saltar. El palentino brilló en la pista cubierta, donde se hizo con la plata en el Europeo de Glasgow, pero no ha terminado de encontrarse cómodo al aire libre. La competición empezó el 4 de mayo, cuando Husillos tuvo su primer contacto con la pista en la Feria Chica. El palentino siempre hace un hueco en su agenda para estar en el campeonato y en este 2019 corrió el 400 en 48.26, una primera marca que solo servía para medir sensaciones. Tras volver a los entrenamientos, fue el retorno de un Husillos que sabía que aún tenía mucho trabajo por delante.

El primer test serio del velocista llegó el 9 de junio en la ciudad holandesa de Hengelo. Allí la marca siguió muy lejos de los objetivos del astudillano (47.36), que fue último en una carrera que ganó el americano Michael Cherry. Aquel día Husillos se enfrentó a rivales importantes, aunque entonces nadie daba especial importancia a los resultados. Era demasiado pronto en una temporada que se va a extender hasta octubre. Porque Husillos no ha conseguido aún atravesar la barrera de los 45 segundos, pero sí que mantiene una trayectoria en la que va reduciendo décimas en el reloj. Tras la prueba en tierras holandesas, decidió cambiar el Meeting de Barcelona por el de Padua y en Italia dio muestras de estar a un buen nivel. Luis Ángel Caballero aseguró días antes de la carrera que la intención era estar en los 46 segundos y Husillos paró el crono en 46.69, su primera dentellada importante al crono desde que se estrenara en mayo. Parecía que la temporada iba según lo previsto y que bien en Polonia, bien en Madrid, la mínima para Doha estaba cerca.

Polonia

Antes de viajar con el equipo español para competir en el Europeo por Selecciones, Husillos también participó en el Campeonato de España por Federaciones Autonómicas, el único momento en el que no consiguió limar décimas al crono (46.75). Algo entendible, ya que pocos días más tarde, el palentino tenía que competir con el equipo español en el Europeo de Selecciones. La localidad polaca de Bydgoszcz fue el escenario escogido para una de las citas más importantes de la temporada europea. Allí, Husillos corrió dos veces el 400. En la serie marcó un tiempo de 46.66, mientras que en la final llegó tercero para dar 10 puntos a España (46.36). El palentino seguía recortando décimas pero a un ritmo menor al esperado cuando empezó la temporada.

Uno de los grandes objetivos desde que comenzara el aire libre había sido llegar en un momento dulce al Meeting de Madrid y al Campeonato de España, dos de las citas donde Husillos podía hacer la mínima y relajarse antes de que llegara el Mundial. Pero en Vallehermoso tampoco llegó el ansiado tiempo. «Creo que he corrido mejor que en las otras carreras que he tenido y el resultado es marca de la temporada. He salido un poco más rápido, he aguantado un poco mejor la carrera. Mi entrenador y los responsables de la federación saben de mis entrenamientos y de lo que estoy haciendo. Y yo mismo sé que valgo menos de la marca que tengo ahora mismo», afirmaba el corredor nada más terminar la carrera en la capital de España. En Madrid, Husillos paró el crono en 46.17, cuando los ojos estaban puestos en él, pendiente de que corriera al fin en esos 45 segundos. El palentino salió bien pero no consiguió mantener el ritmo hasta la línea de meta. Husillos ya hablaba de los problemas que estaba teniendo para mantener un ritmo constante en competición antes de participar en el Meeting de Madrid. «En mi especialidad, los cambios de ritmo no son una buena señal», afirmaba el corredor poco antes de desplazarse a Madrid.

Ahora, el palentino se enfrenta a un futuro en el que le quedan dos oportunidades para correr en 45.26. La primera será este próximo fin de semana, cuando Husillos tratará de reeditar su título de campeón de España. En caso de no conseguirlo, el palentino podrá optar a la mínima en el Meeting de Andújar, que se celebrará el 6 de septiembre, día en el que se cierra el plazo para poder acudir al Mundial de Doha. A ocho días para que eso ocurra, a Óscar Husillos solo le separan 9,1 décimas de Catar.