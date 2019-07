Atletismo Óscar Husillos corre hoy en el Meeting de Padua Óscar Husillos observa a sus compañeros durante el relevo largo en el Europeo de Berlín. / EFE El palentino se va a probar en el 400 de la ciudad italiana antes de afrontar la recta final de su preparación LÍA Z. LORENZO Palencia Martes, 16 julio 2019, 10:58

Óscar Husillos está inmerso en su preparación para estar en el Mundial de Doha y hoy corre (20.15 horas) en el Meeting de Padua en su camino hacia el 45.26, la mínima que pide la Real Federación Española de Atletismo para viajar con la expedición hasta Catar. Eso sí, el palentino no quiere obsesionarse con el tiempo, consciente de que la temporada es más larga de lo normal, ya que se va a extender hasta el 6 de octubre, día en el que finalizará la cita mundialista. «Lo principal es que él se encuentre a gusto compitiendo. Seguramente no haga una marca importante pero también depende de el día que tenga. Seguramente la marca rondará los 46 segundos».

Estas palabras son de Luis Ángel Caballeros minutos después de que Husillos marcara un tiempazo de 21 segundos en el 200 del Regional que se ha celebrado este pasado fin de semana en Segovia. Fue la primera vez en la temporada que Husillos ponía a prueba su velocidad pura, su capacidad de aceleración máxima.

Y el resultado no pudo ser mejor. El palentino marcó la segunda mejor marca española de la temporada en el 200, solo superado por el especialista Bruno Hortelano (20.04). Pero más allá del espectacular crono que consiguió el velocista en Segovia se encuentran las sensaciones, que fueron realmente buenas y que indican que Husillos tiene mucha potencia aún sin explotar en sus piernas. Aunque su entrenador ya anunciaba que nadie espera que se acerque a esos 45.26 en la tarde de hoy, sí que habrá que estar muy pendientes de las sensaciones que Óscar Husillos deje en la pista de Padua. Porque en su carrera personal hacia Doha, el palentino marca su propio camino. «Hay que intentarlo antes del Campeonato de España para no andar muy ajustados. Nos gustaría que estuviese presente en el Campeonato de Europa por equipos», aseguró Luis Ángel Caballero, que es conscientes de que agosto estará lleno de citas importantes para su pupilo. Porque además del Campeonato de Europa por equipos y el Campeonato de España, el palentino también estará en el Meeting de Madrid en lo que será la inauguración del Nuevo Estadio Villahermoso, especialmente preparado para la ocasión.

La cita será el 25 de agosto y precederá al Nacional que se celebrará en La Nucía del 31 de agosto al 1 de septiembre. Será un momento muy importante para el velocista, que tiene preparado su primer pico de forma para estas fechas. Por el momento, el palentino mantiene su tranquilidad en la competición y la intensidad en los entrenamientos para seguir avanzando en su preparación. Hoy, desde las 20:15 horas dará un nuevo paso en su camino.

Estrellas

El Meeting de Padua ha conseguido atraer a un elenco de estrellas del atletismo entre las que brillan con luz propia la saltadora rusa Mariya Lasitskene y la velocista jamaicana Fraser-Pryce, dos de las atletas con más carisma del momento. Lasitskene es una competidora nata, siempre serie durante los concursos, motivada para elevarse un centímetro más en altura. Campeona del mundo en Londres y Pekín, su gran cuenta pendiente son los Juegos Olímpicos. La saltadora aún no ha sido olímpica ya que no pudo acudir a los de Río 2016 por la sanción por dopaje a toda la Federación Rusa. Aunque ella ha sido una de las pocas atletas del país que ha conseguido el permiso de la IAAF para participar en las grandes competiciones como atleta neutral al entender que no está relacionada con el dopaje. La que sí sabe lo que es ganar unos Juegos es Fraser-Pryce, doble campeona olímpica en los 100 metros y una competidora de sonrisa eterna. La pequeña velocista jamaicana es una bomba cuando pisa el tartán. Sus fuertes zancadas casi pueden oírse cuando está cerca de la meta y es capaz de dar siempre un poco más. Ambas compartirán pista con Husillos.