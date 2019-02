Boxeo Miguel Cuadrado y Alejandro Camacho caen en primera ronda en el Bocskai István International de Hungría El nivel de los rivales acabó siendo una barrera insalvable para ambos púgiles EL NORTE Valladolid Viernes, 8 febrero 2019, 11:35

Miguel Cuadrado y Alejandro Camacho cayeron eliminados en la primera ronda del Bocskai István Memorial International Boxing Tournament, torneo al que acudieron con el Equipo Nacional y que está teniendo lugar en Debrecen (Hungría) con algunas de las figuras del panorama internacional de boxeo olímpico, como el francés Sofiane Oumiha o el argentino Brian Arregui, así como la campeona europea Svetlana Soluyanova (Rusia) o la actual campeona mundial Chen Nien Chin (China Taipei), en mujeres. Los dos integrantes del Club Boxeo Valladolid no tuvieron suerte ni en los cruces ni en las decisiones de los jueces.

El vallisoletano Miguel Cuadrado finalmente tomó parte en un peso superior al suyo, que es el de 75. Al estar en el comienzo de la temporada, no quiso arriesgar y compitió en 81, tocándole en el sorteo de los octavos de final el kazajo Mikhail Kokhanchik. El combate fue muy parejo hasta que en el segundo asalto al del Club Boxeo Valladolid se le abrió la ceja de un cabezazo del rival. El árbitro paró la pelea y los jueces decidieron dar ganador al kazajo. «Me he encontrado cómodo y fuerte, solo vine en 81 porque era el primer torneo del año y no quería apretar. Las sensaciones han sido muy buenas, pero me vuelvo a mi categoría, que es donde mejor estoy», señala el vallisoletano tras esta primera toma de contacto de la temporada.

Por su parte, el portuense Alejandro Camacho cedió, también sobre los 81, su categoría habitual, ante Ardit Delija, de Kosovo. Fue un combate muy igualado, decidido a los puntos, con cuatro empates, pero decisión final del lado del rival del púgil del Club Boxeo Valladolid.

En el Bocskai István Memorial International Boxing Tournament también están con España Gabriel Escobar (52 kilogramos), Samuel Carmona (56), José Quiles y Cristian Alberto Eusse (60) y Adrián Thiam (64), además de Laura Fuertes (51), Marina Carrasco (57) y Melissa Noemí González (60). Quiles, Thian, Escobar, Eusse y Carmona, además de Carrasco y González, también cayeron en las dos primeras jornadas ya disputadas.