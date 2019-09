Mezquita y Cayón reinan en el Ultra Montaña Palentina más autonómica Los atletas se preparan para la salida. / Diego de la Iglesia La prueba la completa el Trail Fuentes Carrionas de 18 kilómetros con triunfos para Juan Rodríguez y María Díez EL NORTE Palencia Sábado, 14 septiembre 2019, 23:46

La cuarta edición del Ultra Montaña Palentina vivió una jornada de récord en la Cordillera Cantábrica y a los pies de los gigantes de la comarca, el Pico Espigüete y el Pico Curavacas. La prueba, con centro neurálgico en Camporredondo de Alba, albergó a más de 350 deportistas ávidos de aventura.

Entre los participantes de la prueba organizada por el Club Atletismo Puentecillas con el patrocinio de la Diputación de Palencia, destacó un año más -y van tres- el zamorano Santiago Mezquita, quien ganó el Maratón Montaña Palentina, además de convertirse en el primer campeón de Castilla y León de Trail Running. Mezquita, que no batió su propio récord, si logró parar el cronómetro por debajo de la cinco horas (4:56:45), en el estreno de la cita de la Federación de Atletismo de Castilla y León. El Ultra Montaña Palentina tuvo la peculiaridad que acogió tanto este autonómico como el de la modalidad de ultra distancia, este dependiente de la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo de Castilla y León.

Esta clasificación estuvo liderada por el abulense Iván Bernardo, quien empleó menos de diez horas (9:50) para los 80 kilómetros y 9.000 metros de desnivel acumulado; y la cántabra federada en la comunidad, Gaby Sánchez (12:17:15). Los dos se convirtieron en los nuevos reyes de la ultra distancia con su triunfo en el parque De Fuentes Carrionas y Fuente Cobre. A la cántabra le siguió en el podio la zamorana afincada en Palencia Alma de las Heras (13:15).

Por su parte, Bernardo se convirtió en la revelación de la prueba, ya que a sus 26 años y con tan solo dos ultras a su espaldas, logró una importante victoria en esta modalidad de carrera de montaña y de resistencia. «No pensaba en ganar, pero me he encontrado muy bien, me lo he ido creciendo y cuando me he puesto primero tras el kilómetro 40, lo he visto posible», explicó en la meta el abulense.

A Bernardo le siguió en el podio el asturiano Pablo Baisón (9:53:14), quien lideró la primera parte de la carrera; y el cántabro Fidel Fernández, pero afincado en el Solorunners de Valladolid. El podio del Autonómico Ultra fue para Bernardo, el propio Fernández y Jorge Gago, quien cruzó la meta en cuarta posición (10:49:18). En el caso de la cita de trail running, a Santiago Mezquita le escoltaron en el podio el leonés Guzmán González, en una gran carrera del de La Bañeza; y el cántabro Joshua López. En relación al Campeonato de Castilla y León, a Mezquita y González les acompañó Fran Martín, los tres del Club Atletismo La Bañeza.

En féminas, el Autonómico quedó desierto, y la victoria fue para la cántabra Ana Pilar Cayón (7:43:35); seguida de la asturiana Susana Fernández (8:01:38) y de la palentina Mayka Bueno (8:04:45). Además de las dos distancias oficiales a nivel castellano y leonés, el Ultra Montaña Palentina acogió una tercera distancia de 18 kilómetros y 1.300 metros de desnivel positivo. En esta, el triunfo fue para el mirandés Juan Rodríguez (1:42:01), mientras que en féminas la victoria fue para la zamorana María Díez (2:03:30).