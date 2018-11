Atletismo Marta García termina segunda sub 23 y sueña con el Europeo Marta García cambia de ritmo para sacar unos metros a varias atletas. / Ismael del Álamo Carla Gallardo, que ya tiene el pasaporte para Tilburg, no encuentra sensaciones y finaliza décima en sub 20 LÍA Z. LORENZO Palencia Domingo, 11 noviembre 2018, 22:34

Queda menos de un mes para que los mejores atletas de cros se citen en el Europeo de Cross y dos palentinas aspiran a estar en Tilsburg (Países Bajos). Marta García y Carla Gallardo participaron ayer en el Cros de Atapuerca para probar su momento de forma y entrar en la pelea por estar en el Campeonato de Europa. Aunque, Carla Gallardo tiene un hueco asegurado en el equipo como campeona de España de la especialidad, siempre que esté en un momento óptimo de forma, según las propias palabras de la RFEA. Ayer, la joven atleta palentina salió muy bien y aguantó con el grupo de cabeza hasta la mitad de la carrera, cuando sus piernas dejaron de funcionar. A Carla Gallardo le tocó sufrir a lo largo de varios kilómetros, pero supo apretar los dientes para terminar como quinta española de la categoría sub 20 con un tiempo de 14:05.

«No he llegado a encontrar sensaciones en toda la carrera. He ido entre las 3 ó 4 primeras durante la primera parte y luego me he quedado sin fuerzas», explicaba Carla, que es consciente de que este tipo de desfallecimientos pueden ocurrirle a cualquier atleta de cros. «Estaba entrenando mejor que nunca y ha sido un día malo. Pero hay que hacer borrón y cuenta nueva porque quedan 15 días para el Cross de Alcobendas y un mes para el Europeo, que es cuando realmente no se puede fallar», aseguraba la atleta una vez finalizada la prueba. La otra cara de la moneda del atletismo palentino fue Marta García, que sí encontró su ritmo y terminó segunda clasificada de la categoría sub 23, solo por detrás de Celia Antón. La fondista palentina paró el crono en 28:12 para mantener las esperanzas de poder estar con el equipo español en diciembre. «Los ocho kilómetros se me han hecho largos porque además hacía mucho aire y nos ha hecho sufrir a todas. Pero bueno, estamos en la lucha por el Europeo que era a lo que veníamos aquí. Ahora tengo que hablar con mi entrenador para ver si vamos al Cross de Soria, pero seguro que otra prueba de campo a través tengo que hacer», reflexionaba una satisfecha Marta García tras la carrera. Y es que los dos próximos cross puntuables para el Europeo serán el de Soria y el de Alcobendas, por lo que la atleta sub 23 palentina tendrá que seguir peleando por cumplir el sueño de Tilburg.

Aunque ambas están inmersas ahora en la temporada de campo a través, ya que es el primer objetivo del año, tampoco hay que olvidar que tras el cross llegará el momento de la pista cubierta y luego el aire libre. Y allí también pelearán las palentinas.