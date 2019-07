Atletismo Marta García se queda fuera de la final del Europeo sub 23 Marta García, durante la temporada de campo a través. / El Norte La palentina aguantó los cambios de ritmo hasta los 200 metros finales y terminó sexta de su serie LÍA Z. LORENZO Palencia Viernes, 12 julio 2019, 12:18

No pudo ser. Hasta el último 200 parecía que Marta García aguantaba el ritmo de sus rivales, pero justo antes de llegar a la última curva las piernas de la palentina dijeron basta. Marta no estará en la final europea sub 23 del 1.500 que se correrá el domingo. Bajo una fina pero intensa lluvia, la fondista salió dispuesta a controlar la carrera y se colocó en cabeza, con un ritmo tranquilo y muy atenta para nadie la cerrara si se producía un ataque. Pero eso todavía iba a tardar un buen rato en suceder.

Junto a Eliza Megger, la palentina encabezó la carrera durante los primeros 700 metros con un parcial de 2:37.32. En ese momento todas las atletas comprendieron que la primera serie había ido demasiado lenta y que solo iba a valer estar entre las cuatro primeras para conseguir el pasaporte a la final. Y ahí empezó la pelea. Las favoritas empezaron a escalar puestos por fuera y la temible Elise Vanderelst tomó la cabeza mientras sonaba la campana que anunciaba la última vuelta. El grupo empezó a estirarse y Marta García aún estaba con las mejores, aguantando el primer cambio de ritmo.

Pero entonces llegó el hachazo, el golpe seco de la atleta belga, favorita para llevarse su serie. En menos de 50 metros, Vanderelst se marchó en solitario con una facilidad pasmosa. Marta también cambió y se fue en un pequeño grupo de cuatro, junto a la también española Águeda Muñoz. Justo antes de coger la última curva parecía que Marta iba a pelear hasta el último centímetro por estar en la final, pero las piernas de la palentina dijeron basta. La cadencia de la fondista fue cayendo poco a poco y entró en la meta agotada, consciente de que las cosas no habían salido como quería. La palentina había sido sexta y ya sabía que su tiempo final de 4:33.43 iba a ser insuficiente para pelear por estar en la final. Y así fue. La segunda serie salió a toda máquina y las cuatro clasificadas por tiempos salieron de allí. Marta se queda fuera de la final, pero no empaña la gran temporada que ha firmado, con un campeonato de España sub 23 incluido.