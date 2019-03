Mario González, mejor promesa deportiva de Valladolid Los premiados con la directiva de la Asociación de la Prensa Deportiva y las autoridades El tenista acumula en su palmarés numerosos triunfos, lo que le convierten en un prometedora figura EL NORTE Valladolid Viernes, 1 marzo 2019, 13:28

El jurado del sexto Premio Joven Promesa de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid (APDV) otorgó en una gala cargada de simbolismos y sorpresas al tenista Mario González (2002) el premio como promesa del deporte. Mario acumula diferentes reconocimientos internacionales en 2018: campeón del mundo Sub 16 por selecciones, campeón de la Copa Davis Junior por equipos, semifinalista en los campeonatos de Europa Sub 16 por equipos, campeón de CyL en dobles y, a nivel individual, subcampeón en el Torneo Internacional Sub 18 ITF Junior de Israel y campeón autonómico en cadete y junior.

Cabe recordar que el ganador del Premio Joven Promesa se llevará la beca de 1.000 euros gracias al patrocinio de Renault Vasa Arroyo y que, al igual que los tres finalistas, también será premiado con libre acceso durante un año al CETD Río Esgueva y al Centro de Medicina Deportiva gracias a la Junta de Castilla y León, a las piscinas municipales de Valladolid por cortesía del Ayuntamiento de Valladolid. Además, todos ellos recibirán un lote de libros.

Jose Luis Valdivielso, Gerente de los concesionarios VASA y ARROYO, mostró el cariñó y especial dedicación que tiene hacia este premio anual, ya que representa muchos valores y sobre todo futuro en el deporte local. El patrono de los premios fue el encargado de desvelar el ganador, momento donde los cuatro finalistas aguantaron la respiración hasta que el sobre mostró que el joven tenista seria el premiado de la tarde. Emocionado y felicitado por sus familiares y acompañantes, el premiado subió a recibir el galardón con su cheque de 1.000€ y agradeció a la APDV y patrocinadores el premio, felicitando y reconociendo el currículo de los otros tres finalistas.

La gala dirigida por Javier Mardones y Sara Carmona se desarrolló en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, amenizada por el duo musical compuesto por Nacho Tomillo y Rocio Torío (integrantes del grupo De Perdidos al Trío) durante la misma, patrocinadores y autoridades remarcaron la importancia y el reconocimiento hacia VASA y ARROYO como mecenas del deporte en nuestra ciudad. Todos indicaron la importancia del apoyo de las empresas al deporte y el retorno que desde la sociedad reciben.

El presidente de la asociación, Iñigo Torres, cerró el acto agradeciendo el esfuerzo a su junta directiva, patrocinadores y colaboradores por el apoyo a estos premios, así como lanzar una llamada de aviso a los futuros participantes de dicho premios en su VII edición (2020). A posteriori se invitó a todos los presentes a degustar los productos gentiliza de Alimentos de Valladolid.