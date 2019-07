Marcos Rojo y Elisa Hernández vuelan

La Carrera Popular de la Avenida de Madrid es una prueba que se ha convertido en todo un clásico del calendario palentino y en una cita ineludible para todos los atletas. Alrededor de trescientas personas se daban cita ayer para recorrer los cinco kilómetros del circuito con comienzo y final en la avenida Ramón Carande de la capital palentina. Una carrera que cumple este año su vigésimo cuarto aniversario y que pone el broche de oro a las celebraciones en el barrio de la Avenida de Madrid. Una competición que está incluida en el calendario provincial de la Federación de Atletismo de Palencia para la presente temporada.

Marcos Rojo y Elisa Hernández fueron los claros dominadores de la prueba palentina, en la que estuvieron arropados por el gran número de personas que se dieron cita desde primera hora de la mañana en las inmediaciones de la carrera.

La fiesta del atletismo era generalizada desde las 11:00 horas, cuando los minibenjamines se vistieron de corto para recorrer los 350 metros que requería su prueba. Tras ellos fue aumentando la edad y la distancia: benjamines, alevines, infantiles y cadetes, hasta llegar a la carrera absoluta. El ambiente festivo y el calor acompañaron al pistoletazo de salida y los atletas solo se preocuparon entonces por acabar la prueba de la mejor manera posible. Los corredores arrancaron muy fuertes bajo un sol que apareció desde primera hora de la mañana y acompañó durante toda la carrera, al igual que las altas temperaturas, que se dejaron notar.

Mientras, sobre el asfalto, los corredores no quisieron perder el ritmo de la competición para poder hacerse con la victoria. En la categoría masculina, el triunfo fue para el popular atleta Marcos Rojo, que recientemente disputaba el circuito de leguas de la Diputación de Palencia desempeñando un gran papel. El atleta no tuvo rival en casi toda la prueba y llegó a la meta con mucha ventaja sobre su perseguidor, José María Cantero, que nada pudo hacer para alcanzar a Rojo.

«Me he visto muy bien, llevaba tres semanas sin entrenar prácticamente nada. Decidí parar después de correr las leguas para poder descansar y ahora quería disfrutar de esta carrera veraniega. Mi intención era la de correr para no perder el ritmo», señaló Marcos Rojo, que se mantuvo primero durante prácticamente toda la carrera. «Quería imponer yo el ritmo, ya que venía de hacerlo bien durante las leguas. Me he puesto el primero en el primer kilómetro, y aunque se me haya dado bien, ha habido muy buenos corredores en la carrera. Ha hecho calor, pero al ser una carrera corta lo he podido llevar bien», concluyó el atleta aguilarense. Tras Rojo y Cantera, Oier Medina completó el podio de la prueba masculina. El primero del barrio de la Avenida de Madrid, que también se llevaba premio para celebrar sus fiestas, fue el atleta Manuel Moruño.

Categoría Femenina

La carrera de féminas fue mucho más competitiva que lo que ocurría en la categoría masculina, con Elisa Hernández como ganadora de la prueba, completando una gran carrera que en los primeros metros estuvo muy disputada con la ganadora de la pasada edición, Alicia Diago. La atleta completó una gran actuación y se coronó como la reina en su categoría.

«Creo que he estado bastante bien. Alicia Diago ha salido por delante durante los primeros metros. Hemos ido juntas hasta alcanzar los primeros 500 metros, pero luego he dado un cambio y me he ido con un grupo de chicos por delante. He intentado apretar y sufrir un poquito. Tengo que seguir entrenando y mejorar», destacó Hernández, que también tuvo palabras de agradecimiento para los organizadores. «Año tras año se hace una gran carrera, que sirve para fomentar mucho el atletismo de base», concluyó.

Tras Hernández, llegaba a meta Alicia Diago, y en tercer lugar Nuria Cantero. Después de la Carrera Popular tuvo lugar la prueba de chupetines, los más pequeños, nacidos hasta el año 2014. Se trata de una de las carreras más emblemáticas, que cuenta ya con mucha aceptación entre el público palentino. Tras la carrera de los más pequeños fue el momento de los sorteos y la entrega de medallas para que todos los participantes pudieran disfrutar de una de las carreras populares con más arraigo en la ciudad y en la provincia.

La Carrera Popular de la Avenida de Madrid se despide de esta manera hasta el próximo año cuando se celebrarán las veinticinco ediciones, en una nueva fiesta que reúna a los aficionados del atletismo junto a los espectadores, que año tras año se dan cita en buen número para disfrutar de la competición.