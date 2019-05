«La lesión me ha partido la planificación, pienso ya en octubre» Javier García del Barrio, en septiembre del año pasado, en la carrera del PMD. / Marta Moras Unas molestias en el tibial impedirán al atleta de Becerril del Carpio competir durante la mayoría de la temporada de verano JESÚS GARCÍA-PRIETO Palencia Lunes, 27 mayo 2019, 13:09

El atleta de Becerril del Carpio Javier García del Barrio se encuentra ya pensando en la temporada de otoño debido a una lesión en el tibial que le impedirá competir durante buena parte de este verano. El corredor confía en una pronta recuperación, que sirva para poder probarse en algunas carreras ya empezado el verano como la última legua en Fuentes de Nava, que sirvan para medir cómo llegará a la temporada otoñal.

–¿Cómo se encuentra actualmente tras sufrir una lesión en el tibial?

–Sigo un poco renqueante de una lesión en el tibial anterior. Es una especie de periostitis y todavía no puedo entrenar en condiciones. Estoy haciendo entrenamiento con bicicleta estática a ver si consigo que baje la inflamación para poder programarme a lo largo de esta temporada. De momento quería haber corrido en la Media Maratón del Cerrato en Baltanás y no pude hacerlo. Me dio mucha pena, porque me apetecía mucho. Además me gustaría correr las tres leguas que quedan, pero todo depende de la evolución de la lesión, programar la temporada de verano y prepararme para la siguiente. Espero poder correr alguna media maratón, pero siempre a expensas de como vaya la lesión.

–En la primera legua, en Villasarracino, consiguió la victoria. ¿Confía en estar pronto al 100%?

–Corrí la primera y ya por la tarde, el mismo domingo, ya me empezó a molestar el tibial y no sabía muy bien lo que era. Tuve que ir al fisioterapeuta para que me dijese que tenía una especie de tendinitis o periostitis en el tibial. Es una lesión muy molesta, porque al apoyar ya notas el dolor, lo mismo que al estar de pie. Todo vino después de correr esa legua.

–Las buenas sensaciones de esa primera legua, imponiéndose a otros atletas como David García Catalina o Marcos Rojo, se truncaron por la lesión...

–Pues sí. Al final, después de encontrarte bien, de correr en tierras palentinas que siempre me gusta, muchas de esas carreras tienen más repercusión que otras pruebas que se disputan fuera de la provincia palentina y te hace ilusión correrlas. En mi mente estaba correr las cuatro pruebas del circuito de Leguas y sobre todo correr la Media Maratón en Baltanás, que me habían hablado muy bien de ella, pero no he podido por causas mayores.

–¿Está aplicando algún tratamiento especial con sus médicos o fisioterapeutas?

–Sí. Actualmente estoy tratándome con los fisios a base de un tratamiento de indiba (aplicar calor para reducir el dolor y acelerar la recuperación). También algún masaje y descargas para reducir la tensión en esa zona y sobre todo bastante hielo. Como el músculo está inflamado, el frío consigue reducirla. Viene bien.

–Recientemente conseguía el tercer puesto de España en Media Maratón...

–Es una medalla que me hizo mucha ilusión, porque llevaba una temporada de cros muy buena y lo reflejé en ese campeonato y además con una buena marca personal. Una medalla en un campeonato de España es muy importante porque te da algo más de caché en pruebas del calendario de cros, mirando ya al año que viene. Estoy muy contento de haberlo conseguido.

–El 2 de junio es la siguiente legua, en Castrillo de Don Juan. ¿Se antoja muy complicado poder verle allí siendo tan cercana en el tiempo?

–No creo que pueda, ya que queda apenas una semana para la carrera. Aún estoy intentando recuperarme. Tampoco creo que llegue a la del 9 junio, en Cisneros. Depende de cómo me encuentre, pero en principio, no.

–¿Tiene confianza en llegar a la última prueba en Fuentes de Nava, el día 23 de junio?

–Espero poder llegar. Aunque no lo haré en las mejores condiciones. Si veo que puedo correr sin molestias y estando a un nivel aceptable, lo haré. Ya sé que no estaré al 100%. Mi intención es correr, ver cómo estoy y disfrutar de la carrera.

–Esta lesión ha hecho mella en la preparación de la temporada veraniega. ¿Que objetivos tiene por delante?

–La lesión me ha partido la planificación. Quería correr el Campeonato de España de kilómetros en ruta, que es el 8 de junio en Tudela y ya no puedo ir porque en un campeonato nacional, si no estás al 100%, no puedes competir. Si no estás en plenas facultades, te pasan por encima todos los corredores. En este deporte tienes que estar bien. Hay atletas que no llegan rindiendo todo lo posible y les cuesta competir. He hablado con mi entrenador para programar la temporada de verano con vistas al objetivo de ese campeonato y cómo no voy a poder ir, estamos ideando ya lo que pueda ocurrir en otoño, aunque quede muy lejos. Este año no teníamos pensado tocar la pista.

–Y en la temporada de otoño, ¿qué pruebas está barajando?

–En principio me gustaría correr la Media Maratón de Valencia, el próximo mes de octubre. Queda un mundo, pero mi idea es empezar a prepararla desde ya. También tengo en mente el Campeonato de Europa de Cros, que es en diciembre. Con esta lesión, esa es nuestra planificación pensando en verano y en otoño.

–¿Cómo prepara un atleta esos objetivos con el calor propio de esta época?

–Cuando el calor empieza a ser importante, tienes que entrenar a primera hora del día. Ya hace calor, pero es soportable. Por la tarde tienes que esperar a la última hora si el calor es muy intenso. En el norte, a partir de las 20:00 horas, empieza a bajar bastante la temperatura. En las horas centrales es una locura, porque, aparte de que las sensaciones no son buenas, puedes sufrir deshidratación o incluso un golpe de calor.