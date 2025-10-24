Un lastrado Caja Rural CPLV visita al favorito, el Molina Sport

El Norte Valladolid Viernes, 24 de octubre 2025, 11:57 Comenta Compartir

La quinta jornada del hockey línea español traerá dos nuevos largos desplazamientos para los principales equipos del CPLV, que tendrán que jugar en Las Palmas y Barcelona. El Caja Rural CPLV rinde visita este sábado (20:00 horas) al actual líder y siempre favorito a hacerse con el título por presupuesto y plantilla, el Molina Sport. Los vallisoletanos acudirán a esta cita con varias ausencias de importancia. Mientras, el Caja Rural Panteras buscará tres nuevos puntos en el feudo del Barcelona Tsunamis (sábado 19:00 horas), para seguir en la segunda plaza acechando al Rubí catalán.

Hasta Las Palmas se desplazará el Caja Rural CPLV sin su portero titular, Jimmy Teed; sin el capitán, Dani Díez; y sin uno de sus mejores jugadores en lo que va de campaña, Dusan Cantabrana. Así que Andrés Portero, que ya ha avisado que «el CPLV nunca renuncia a nada», ha tirado de lo que tiene, con mucha juventud, con Iker Carranza y Víctor Gottis bajo palos, más un equipo plagado de canteranos.

Enfrente espera un Molina Sport que también arrastra una baja importante por lesión, la del estadounidense Charles Baldwin, pero que mantiene a Kevin Mooney y Jan Andrysek como máximos anotadores, más el apoyo del vallisoletano Mario Díez. En la portería sigue el también pucelano Javier Tordera. El primer duelo de la temporada entre ambos, el de la final de la Supercopa de España en Bilbao, se saldó con victoria del CPLV en la tanda de penaltis.

Por su parte, el Caja Rural Panteras, tras golear en Íscar la semana pasada, buscará tres nuevos puntos que le permitan seguir al acecho del liderato. Ángel Ruiz también tendrá ausencias en su encuentro El Clot de la Mel del Barcelona Tsunamis. No podrán viajar ni Paula Prado ni Inés Carrasco, así que en la citación aparecerán 10 jugadoras de campo más dos porteras.

Su rival ha comenzado la temporada de manera irregular, siendo capaz de ganar al Tucans a domicilio y plantar cara al Tres Cantos, pero cediendo frente al Angels Sagunto como local. La alemana de origen namibio Lana Bajorat es su máxima artillera, destacando junto a Julia Ballester, aunque en sus filas también es cara nueva Teresa Horn, además de su entrenador, Marcus Fajardo.