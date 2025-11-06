El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Foto de familia con los premiados en el Monasterio del Prado. Carlos Espeso

La Junta reconoce el esfuerzo y valores de los mejores deportistas en los Premios Pódium

Además de los premiados, reciben mención especial Marta Arce, la organización de la Vuelta Ciclista a España y la Fundación Aliados

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 6 de noviembre 2025, 22:10

La Junta de Castilla y León ha ensalzado en la tarde de este jueves el esfuerzo y los valores de los deportistas y entidades deportivas de la Comunidad con la entrega de los XIII Premios Pódium del Deporte de Castilla y León, que se ha celebrado en el Monasterio de Nuestra Señora de Prado, en Valladolid, según informa Ical.

Así, la futbolista Adriana Nanclares Romero ha recibido el Premio al mejor deportista absoluto; el patinador Adrián Alonso García, al mejor deportista promesa y Laura López Valle, al mejor entrenador, junto a la nadadora Marta Fernández Infante, en la categoría de deporte y discapacidad y a la piragüista Ainnare García González, en la de deporte en edad escolar.

Completan las seis categorías de estos premios la de Mejor Entidad de Castilla y León, que ha sido para el Club Patinaje en Línea Valladolid. Finalmente, se han entregado también tres menciones especiales en esta edición, que han recaído en Marta Arce Payno, deportista paralímpica de Judo adaptado, en la Vuelta Ciclista a España, y en la Fundación Aliados.

