El Inclusport comienza la liga nacional en La Coruña

Inclusport Serban comienza este sábado, 25 de octubre, el Campeonato Estatal de balonmano en silla de ruedas. Tras la celebración la pasada temporada de la primera edición, el equipo vallisoletano volverá a tomar parte en la competición liguera organizada por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM). La primera jornada liguera llevará a Inclusport Serban a tierras gallegas, donde se medirá al ICB Coruña, semifinalista la pasada edición como los castellanos. La cita será en el pabellón de Corme el sábado a partir de las 18:00 horas y con entrada libre.

La liga española cambia de modalidad esta temporada y se jugará, como estipula la normativa de la Federación Europea (EHF) y de la Internacional (IHF), a balonmano a 4. Es decir, con cuatro jugadores en la pista, sin portero y con la posibilidad de anotar goles con valor doble (después de giro de 360 grados, de portería a portería o de penalti). Así se jugará el próximo Campeonato de Europa, a finales de noviembre, en Lituania, donde estará la selección española.

Hasta Corme viajará Inclusport Serban con un equipo que presenta varias ausencias por lesión, como Fernando Ricaldi y Brigitte Tiuso, a los que se suman la baja esta temporada de Víctor Fernández.