El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Balonmano en silla de ruedas

El Inclusport comienza la liga nacional en La Coruña

El equipo vallisoletano inicia la temporada en la pista de uno de los aspirantes al título, semifinalista el año pasado

El Norte

El Norte

Valladolid

Jueves, 23 de octubre 2025, 12:09

Comenta

Inclusport Serban comienza este sábado, 25 de octubre, el Campeonato Estatal de balonmano en silla de ruedas. Tras la celebración la pasada temporada de la primera edición, el equipo vallisoletano volverá a tomar parte en la competición liguera organizada por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM). La primera jornada liguera llevará a Inclusport Serban a tierras gallegas, donde se medirá al ICB Coruña, semifinalista la pasada edición como los castellanos. La cita será en el pabellón de Corme el sábado a partir de las 18:00 horas y con entrada libre.

La liga española cambia de modalidad esta temporada y se jugará, como estipula la normativa de la Federación Europea (EHF) y de la Internacional (IHF), a balonmano a 4. Es decir, con cuatro jugadores en la pista, sin portero y con la posibilidad de anotar goles con valor doble (después de giro de 360 grados, de portería a portería o de penalti). Así se jugará el próximo Campeonato de Europa, a finales de noviembre, en Lituania, donde estará la selección española.

Hasta Corme viajará Inclusport Serban con un equipo que presenta varias ausencias por lesión, como Fernando Ricaldi y Brigitte Tiuso, a los que se suman la baja esta temporada de Víctor Fernández.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El vallisoletano Antonio Pelayo, acusado de agresión sexual a un periodista en Roma
  2. 2

    La Policía controlará que los dueños lleven agua jabonosa para fregar «45 millones» de meadas de perro anuales
  3. 3

    La autopsia confirma la muerte accidental por ahogamiento del hombre hallado en el Canal de Rioseco
  4. 4 Stella Banderas muestra los detalles de su vestido de novia
  5. 5 Muere José María Ayala, delegado de ABC en Castilla y León
  6. 6 EuroMillones deja un importante premio en un barrio de Valladolid
  7. 7

    La Policía disuelve una doble pelea entre «primos» en Barrio España
  8. 8 Se asusta por una araña y choca contra un coche y tres motocicletas
  9. 9

    Viding estrena 18.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas tras invertir 20 millones
  10. 10 La borrasca Benjamín pone a Valladolid en alerta por fuertes vientos y cierra el Campo Grande

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Inclusport comienza la liga nacional en La Coruña

El Inclusport comienza la liga nacional en La Coruña