Husillos ensaya en Hengelo

El pasado 1 de junio Óscar Husillos anunciaba que había terminado con el periodo de carga de la temporada al aire libre. Hoy, en Hengelo (Países Bajos)el palentino terminó último en la carrera de 400 con unos más que discretos 47.36. Un tiempo que está muy lejos de las mejores marcas del velocista de Astudillo y de la mínima de 45.26 que exige la Federación para poder acudir al Mundial de Doha. La carrera la ganó Michael Cherry, que se aproximó a los 44 segundos con un crono de 45.15. Husillos terminó último, a casi un segundo del séptimo. A priori, las noticias que llegan desde los Países Bajos no son preocupantes. Husillos aún tiene demasiado cercano el periodo de carga como para acercarse a la mínima para Doha. Lo importante es que el palentino empiece a tener buenas sensaciones, ya que aún quedan muchos días por delante para que las citas importantes empiecen a aparecer en el calendario. El retraso del Campeonato de España hace que el grueso de la temporada comience en agosto. Más de un mes y medio para que Husillos encuentre su punto dulce. Por el momento, esos 47.36 servirán de referencia para próximas carreras.

El palentino no estuvo solo en los Países Bajo, ya que la delegación española desplazó un nutrido grupo de atletas que también buscan su buen momento de forma. El español Orlando Ortega se resarció de su gris actuación en la Golden de Gala de Roma, donde concluyó en octava y última posición, al imponerse este domingo en la reunión de Hengelo con un tiempo de 13.27.

A diferencia de lo ocurrido el pasado jueves en el estadio olímpico de Roma, donde el español perdió cualquier posibilidad de luchar por el triunfo tras tropezar con la primera valla, este domingo Ortega completó una carrera impoluta. Una circunstancia que permitió al atleta de origen cubano, medalla de plata en los pasados Juegos Olímpicos de Río, igualar su mejor marca del año con un tiempo de 13.27. Porque nadie pasa las vallas como Ortega, que parece levitar cada vez que las supera. Y eso que el español tan sólo contó con la oposición del sudafricano Antonio Alkana, segundo con una marca de 13.41, ya que ni el chipriota Milan Trajkovic, quinto (13.49), ni el estadounidense Aries Merritt, octavo (14.65), cumplieron con las expectativas.

Mínima

Todo lo contrario que el español que por tercera vez en el curso rebajó la mínima (13.44) exigida por la Federación Española de Atletismo para participar en los próximos Mundiales de Doha. Orlando Ortega terminó muy decepcionado tras el Europeo en pista cubierta, cuando se quedó sin medalla. Así que parece que el vallista se ha centrado en prepararse a fondo para el Catar. Una cita para la que todavía tendrá que ganarse el billete en la prueba de 800 el salmantino Álvaro de Arriba, vigente campeón de Europa en pista cubierta, tras concluir tercero en Hengelo con un tiempo de 1:46.13. Treinta y tres centésimas más que el tiempo (1:45.80) exigido por la Federación para acudir a la capital catarí el próximo mes de septiembre. De hecho, De Arriba, que cruzó la línea de meta por detrás del keniano Cornelius Tuwei (1:45.67) y el británico Kyle Langford (1:45.87), se quedó lejos de se mejor marca del curso, el 1:45.94 que firmó el pasado mes de mayo en la prueba de la Liga de Diamante disputada en Doha.

Por su parte, Toni Abadía que buscaba la mínima mundialista en los 5.000 metros no pudo concluir la prueba, tras abandonar la pista a falta de dos vueltas para el final. «Sensaciones muy raras en Hengelo. A falta de dos vueltas me he encontrado sin fuerzas y he optado por retirarme. No queda otra que seguir entrenando más y mejor», señaló el atleta zaragozano a través de las redes sociales.

Mucho mejor le fue a la también española Celia Antón que en el primer 5.000 de su carrera logró un tiempo de 15:41.51, la segunda mejor marca española de todos los tiempos en categoría su 23, tras el 15:39.96 firmado por Sonia Bejarano en el año 2003.

Una marca que llevó a la atleta burgalesa, de 22 años, a la decimoquinta posición en una final en la que la keniana Margaret Kipkemboi se impuso con un tiempo de 14:37.22, mejor marca mundial del año, a la estrella local Sifan Hassan, que debió conformarse con el segundo puesto con un crono de 14:38.54.