Husillos y Brasil lucen en Segovia

Óscar Husillos, segundo por la izquierda, en la recta de la prueba de los 200 metros lisos. El atleta palentino y la selección olímpica carioca destacan en el autonómico celebrado en las pistas de Antonio Prieto

El atletismo revivió sus mejores tiempos en Segovia desde el punto de vista organizativo con la celebración en las Pistas Antonio Prieto del Campeonato de Castilla y León Absoluto. Buen ambiente en las pistas, buena temperatura... Enmarcado en el XXVIII Gran Premio Ciudad de Segovia-XI Trofeo Antonio Prieto, reunió a cerca de medio millar de atletas de la Comunidad, nacionales (de Andalucía, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia, Madrid y Murcia) y también internacionales, procedentes de 13 países, muchos nombres que sirvieron para dar brillo a la tarde de atletismo en las pistas Antonio Prieto en una intensa sesión atlética, con destacada presencia segoviana.

Precisamente en la destacada participación de los atletas brasileños (sobre todo en velocidad, con esos 10:09 de Víctor Hugo Dos Santos en los 100 metros lisos masculino, o los 8:01 de Paolo Sergio Oliveira en longitud que quedarán para la historia de los aficionados segovianos), otro punto de atención estaba en la presencia Óscar Husillos, actual subcampeón de Europa de 400 metros en pista cubierta y plusmarquista español en 200, 300, 400 y 4x400 metros lisos indoor y de 300 y 4x400 al aire libre. En Segovia, sin embargo, corrió los 200, proclamándose campeón autonómico con un tiempo de 21:00, por detrás de Aldemir Da Silva Junior (20:13) .

Brasil impuso su sello y su ritmo en un campeonato que, para entar en calor (y tampoco hacía falta mucho, con los 28 grados que marcaban los termómetros a esa hora) se desarrollaron las pruebas de promoción que arrancaron desde las seis de la tarde, todas ellas organizadas desde la federación autonómica y la delegación segoviana con la colaboración del IMD del Ayuntamiento de Segovia, con una grada llena de aficionados al buen atletismo.

Los seis brasileños Loraine Martins, Geisa Coutinho, Franciela Davide y Víctor Hugo De Castro, Aldemir Junior Da Silva, Víctor Hugo Dos Santos fueron los encargados de recoger el trofeo y diploma de Gran Premio Ciudad de Segovia. Y es que el combinado brasileño ya se dejó ver desde comienzo de la tarde, alcanzando su punto más álgido con la final de los 100 metros masculina y la victoria carioca con 10.09 (muy aplaudido) de Víctor Hugo de Castro, seguido de Aldemir Da Silva, 10.17, y de Tijan Keita (Capex de Madrid). El campeón autonómico fue el vallisoletano Sergio Juárez (CA Valladolid) con 10.42, seguido de Daniel Quero (Numantino) y de David Sanz (CA Valladolid).

Entre las féminas, y sumando las tres atletas mejor marca, podio completo de Brasil con Loraine Martins (11.22), Franciela Davide (11.08) y Andessa Moreira (11.64). María Cisneros (U. León), Wilvely Santana (CA Valladolid), María Cisneros fueron las primeras autonómicas y Elisa Vaquerizo, la mejor segoviana.

Eduardo d Deus (Brasil) con 13.66, Geormi Jaramillo y Mario Arancon (Numantino) fueron los mejores en los 110 metros vallas y para completar el podio autonómico Antonio Tabanera (FC Barcelona) y primero segoviano, y David Caviedes (CA Valladolid).

La chilena Ignacia Eguiguren fue la campeona en los 100 vallas con 13.83, seguida de Carmen Sánchez y Raquel Álvarez, la soriana, primera autonómica que se acompañó con Carmen Romero (Las Celtíberas) y la leonesa Nuria Menéndez. Aldemir Da Silva fue el vencedor del trofeo en los 200 masculino con 20.13 por delante de Óscar Husillos (Adidas), 21.00 y vencedor autonómico. Tercero fue Daniel Quero (Numantino) y cuarto, tercero autonómico su compañero David José Pineda. Hernán García fue el mejor segoviano. La brasileña Lorraine Martins venció en la prueba femenina, con 23.16 por delante de Jenifer Padilla (Colombia) y de Andrea Jiménez, la abulense del Playas de Castellón, primera autonómica, seguida de Ashley Abaga (Soria) y de María Cisneros (U. León).

En los 400 metros vallas, el atleta brasileño Marcio Telles fue el mejor y vencedor del Gran Premio Ciudad de Segovia con un gran tiempo de 50.09, seguido del vallisoletano en las filas del SG Pontevedra Ignacio Sarmiento con 50:58 y del venezolano Lucirio Garrido, 50:85. Por su parte, en la competición autonómica y tras el oro de Ignacio Sarmiento, plata fue Daniel Arancón (Numantino) y bronce, David García. En esta prueba, el mejor segoviano y vencedor del Trofeo Antonio Prieto fue Juan Luis Álvarez (Vino de Toro).

En féminas, la soriana Carmen Romero venció con 1:01.07, seguida de la portuguesa Vera Lima 1:04.34 y de la segoviana Carolina García (CA Valladolid) 1:06.00 y primera segoviana, ganadora del trofeo Antonio Prieto. Tercera autonómica fue Eva Arribas (Capiscol). Pero no fue el único título para el brasileño ya que también ganó Marcio Telles los 400 metros lisos con 47.45 por delante de David José Pineda (At. Numantino) 48.87, y de Alejandro González (Ianuarius Salamanca). Los dos, junto a Daniel Rodríguez (At. Salamanca) fueron los componentes del podio autonómico. Sergio Prieto (Sporting), séptimo en la prueba, fue el mejor de Segovia. En la sexta plaza, y segundo en su serie se clasificó Gerard Descarrega (Maratón), atleta con discapacidad visual que corrió junto a su guía.

En los 400 femenino, también triunfo de la selección olímpica de Brasil con Geisa Coutinho, con 52.35 por delante de Ruth Peña (Marathon) y de Ángela Sancho (U. León), primera segoviana y campeona autonómica con 55.24 que superó a María Vega (CA Valladolid) y a Alicia Riego (U. León) por el título regional.

Paolo Sergio Olivera, con un último salto de 8.01, se impuso en el salto de longitud seguido del atleta de Decatlón, oro en los sudamericanos de 2018 y récord nacional de esta prueba, Geormi Jaramillo, de Venezuela, y de Rubén García, el leonés del U. Oviedo y campeón autonómico, con 6.76, seguido de Alejandro Sánchez (CA Valladolid) y de Óscar Matilla (Vino de Toro). En categoría femenina, Yuliana Elizabeth Angulo (Meliz Sport de Guadalajara) saltó 6.23 para alzarse con la primera plaza por delante de la china Jiawei Zhong y de Eliana Martins, de Brasil. Aurora Martín (U. León), con 5.40, fue la campeona autonómica, seguida de Sonsoles Barba (Puente Romanillos) y de Sofía Martín (Sporting), esta primera segoviana y vencedora del Trofeo Antonio Prieto.

En el peso masculino, el leonés Daniel Pardo (Playas de Castellón) se adjudicó con 16.50 la primera posición, el Gran Premio y el autonómico, seguido del salmantino Juan Francisco Domínguez (Unicaja) y de Mario Arancón (Numantino). El primer segoviano fue Javier de la Calle (Blume). La leonesa Mónica Borraz (Maratón) ganó en féminas con 12.81, seguida de Lidia Marcos (U. León) y de Mª Victoria Álvarez (CA Valladolid).

Precioso duelo en los 1.500 metros entre Alejandro González (Surco Lucena de Madrid) y Francisco Alonso (Atletaria Isaac Viciosa) con triunfo del madrileño en la recta final y un tiempo de 3:56.80 seguido de Alonso 3:57.75, y vencedor autonómico. Tercero fue Rodrigo Mendoza (Amara de Madrid). Ángel Luis Canto (Venta Magullo), primer segoviano, fue segundo autonómico y tercero, Fernando Matarranz (Giralda Sport).

Por su parte, Lidia Campos se impuso en categoría femenina con bastante ventaja a sus competidoras. La burgalesa del Playas de Castellón completó la carrera con 4:38.02 seguida de la portuguesa Laura Regalado y de la soriana Elisa Hernández (Capiscol), primera de la Comunidad seguida de Carolina Capdevila (U. León) y de María Pescador (CA Valladolid).

En la altura masculina, el campeón sudamericano en 2018, Eure Yáñez, desde Venezuela, saltó 2.24 para alzarse con la primera plaza por delante de Álvaro Lastra (Puentecillas Palencia) y de Sergio Sanabria CA Valladolid). Estos dos, junto a Álvaro Infante, fueron las medallas autonómicas. Finalmente, Mihai De Nicolás, fue quinto y mejor segoviano. La portuguesa Anabel Neto saltó 1.74 y se proclamó vencedora por delante de la soriana Raquel Álvarez (Las Celtíberas) y campeona autonómica, y de Jennifer Gómez, de Portugal.

Ruth Marie Ndoumbe (FC Barcelona) venció el triple salto con 12.88, siendo segunda Alba Valverde (At. Salamanca) con 11.82, María Muñoz (U León) y Aurora Martín (U. León) para completar el podio autonómico. En categoría masculina, también triunfo del FC Barcelona con Frank Itoya con 15.78, por delante de José Ángel Gómez (14.30), Juan Ignacio Úbeda (Vino de Toro) y el segoviano Carlos Guibert, los tres primeros en la competición autonómica, y esta última mejor segoviana. Lidia Marcos (U León) y María Durán (At Salamanca) fueron las mejores en la jabalina femenina, mientras que en la prueba masculina se impuso Manuel Castellanos (Marathon), seguido del leonés Pablo Costas y del venezolano Geormi Jaramillo. Cuarto y segundo autonómico fue Mario Arancón (Numantino) y Rubén García (U. Oviedo). El mejor segoviano fue Flavio García (CA Valladolid) que concluyó sexto.

En los 800 masculinos, Nourdin El Yousif (Puentecillas Palencia) fue el vencedor del Gran Premio y del campeonato autonómico con 1:54.04 seguido de Hugo de Miguel (At. Soria) y de Marco Leonardo Gutiérrez (Racing Valladolid). En féminas, repitió su triunfo de 1.500 Lidia Campos, seguida de la segoviana Sandra San Miguel (U. León) e Idaira Prieto (Bilbao). Entregaron los premios, la concejala de Deportes, Marian Rueda, acompañado del presidente de la Federación de atletismo de Castilla y León, Gerardo García Alaguero.