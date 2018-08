Atletismo Husillos, ante su gran oportunidad Husillos posa con una bandera de España. / EFE El velocista palentino está por primera vez bajo los focos en una gran reunión internacional LÍA Z. LORENZO Palencia Lunes, 6 agosto 2018, 09:32

Óscar Husillos ha atraído todas las miradas del atletismo nacional desde que consiguiera batir el récord de España de 300 metros a comienzo de temporada. La sensacional mezcla de explosividad y tesón le convirtieron en la gran sensación española de la velocidad durante la temporada en pista cubierta. Sus marcas caían al mismo ritmo que acababa con los récords de España bajo techo. Destrozó los de 200 (20.68), 300 (32.39) y 400 (45.69) ante la mirada atónita de los especialistas, que no podían creer la evolución del palentino en tan solo un año.

Aunque su gran momento, el que cambiaría su vida para siempre llegó el 3 de marzo, el día que en que voló (44.92) sobre la pista azul de Birmingham en los Mundiales en pista cubierta. Todos los aficionados saben lo que llegó después. La descalificación, las dudas y la imagen que demostraba que Husillos había pisado. Aquel día, el velocista perdió el oro en el Mundial, pero no el respeto que se había ganado sobre la pista. A partir de marzo, Óscar Husillos dio el salto y sintió como las miradas de todo el mundo se posaban sobre él. Su espectacular actuación en una competición internacional y las marcas que llegaron después le llevaron a debutar en la Diamond League, un territorio solo para los elegidos. Luego llegó la temporada al aire libre, donde los grandes atletas lucen de verdad, su mejor marca personal (44.73) y la sensación de que el límite del velocista aún queda muy lejos.

Pero Óscar Husillos se enfrenta por primera vez a un escenario desconocido, ser favorito. El palentino es el tercer mejor cuatrocentista europeo del año, solo superado por el británico Hudson-Smith (44.63) y por la explosividad de Bruno Hortelano tras su lesión (44.69). Si se tiene en cuenta que Hortelano no va a correr el 400, Husillos es un claro aspirante al podio.

Un equipo para demoler los estereotipos El equipo español de relevos de 4x400 ha estado una semana de concentración en Postdam para pulir los últimos detalles antes de que los atletas tengan que saltar a la pista del Estadio Olímpico. Y entre esos siete atletas está Óscar Husillos, que junto a Lucas Búa, Samu García y Bruno Hortelano formaría para en una hipotética final en la que el objetivo sería subir al podio y batir el actual récord nacional (3.00.65). Dos metas para romper los estereotipos que decían que España nunca podría ser importante ni en velocidad ni en los relevos. Aunque los jóvenes atletas españoles han llegado para derribar esos muros. Solo hay que mirar a 2017 para poder comprobar que la velocidad también está en el ADN del equipo nacional. Como la medalla de oro que Paula Sevilla, Ane Petrirena, Lara Gómez y Cristina Lara lograron el Europeo sub 23 de Polonia (43.96). Antes, los también sub 23 Eduard Viles, Adriá Burriel, Bruno Hortelano y Eusebio Cáceres habían conseguido antes un bronce. Todos esos jóvenes velocistas están aterrizando ahora en el primer nivel para desmontar los mitos. Y el equipo español de 4x400 cuenta con esos atletas para hacer algo realmente grande en Berlín. Óscar Husillos se enfrenta, además, al doble desafío de conseguir medalla en dos disciplinas, algo solo al alcance de los verdaderamente grande.

Él mismo lo reconocía antes de partir hacia Berlín. «La presión se nota. En el Campeonato de España, el director técnico de la Federación me dijo que me veía más nervioso. Pero es normal. Antes no tenía nada que perder y ahora sé que soy favorito y que tengo una responsabilidad. Pero la presión no es mala si sabes vivir con ella. Hay que jugar con la presión para no ponerte límites y tratar de mejorar día a día», afirmaba el palentino, consciente de que tiene que manejarse en esa fina línea en la que se bambolean los mejores atletas. La tensión obliga a ir más allá, a buscar lo mejor de sí mismos. Activa esos resortes que permiten que los deportistas lleguen a lugares desconocidos para el resto de los mortales. Todo se juega en los segundos que pasan entre que los jueces avisan a sus puestos y suena el disparo de salida. En esas respiraciones se encuentra la capacidad de cada atleta para manejar la tensión a su favor. Porque demasiados nervios producen el efecto contrario. Los músculos se agarrotan, la mente se bloquea y el objetivo parece inalcanzable. A eso, y a sus rivales, se va a enfrentar el mejor velocista español del año. En el mítico Estadio Olímpico, Óscar Husillos peleará contra otros atletas y contra sí mismo por un puesto en el podio. Es la gran oportunidad de un atleta que ha demostrado saber gestionar los éxitos y los fracasos con la misma sencillez.

La descalificación de Birmingham podía haber acabado con la gran temporada del palentino, pero Husillos se levantó para pensar solo en lo que tenía por delante, el aire libre. Y eso que los comienzos no fueron nada fáciles. Las competiciones empezaron a llegar y parecía que la barrera de los 45 segundos era infranqueable lejos de la pista cubierta, pero el atleta palentino y su entrenador, Luis Ángel Caballero, sabían que lo importante llegaría en agosto y no se obsesionaron con las marcas en el inicio de la temporada. La buena gestión de su estado físico es otra de las grandes cualidades del tándem formado por el atleta y su entrenador, que viven desde la serenidad todo lo que ha pasado en los últimos siete meses. Aunque esa tranquilidad no conlleva una falta de ambición, ya que ambos piensan en la posibilidad de que Husillos pueda conseguir el título continental en la capital alemana. Algo que lo lanzaría definitivamente al estrellato del atletismo.

Más de 250.000 entradas

Apoyado por su familia, que viajará al completo a Berlín para ver todas sus carreras, Husillos estará en el centro de los focos por primera vez en su carrera. Y por los datos que los organizadores han filtrado en los últimos días, lo hará ante un Estadio Olímpico lleno cada día. El Europeo de Berlín ya ha vendido más de 250.000 entradas, con las sesiones del sábado y el domingo agotadas. Unas cifras que convertirán la pista en un hervidero, como ya lo fuera en los Mundiales de 2009, que también se disputaron en la capital alemana. Un escenario espectacular para uno de los 400 europeos más interesantes de los últimos años.

Mañana, a las 10:35 horas, comienzan las series para los cuatrocentistas, que tendrán que medir bien sus fuerzas para llegar en su mejor momento al viernes 10 de agosto. Ese día, a las 21:05, Husillos tiene una cita con la historia del atletismo español. Será su gran oportunidad.